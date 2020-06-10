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La Liga'da heyecan başlıyor

Korona virüs salgınından dolayı mart ayında ertelenen La Liga, yarın oynanacak Sevilla-Real Betis karşılaşmasıyla ile start alacak.

La Liga'da heyecan başlıyor
10.06.2020 14:34 | Son Güncelleme: 10.06.2020 14:39

Korona virüs salgınından dolayı mart ayında ertelenen La Liga, yarın oynanacak Sevilla-Real Betis karşılaşmasıyla ile start alacak.

Korona virüs tedbirleri kapsamında ertelenen La Liga'da heyecan seyircisiz olarak yarın başlayacak. La Liga yönetimi, 23 Mart'ta yaptığı açıklamada, maçların süresiz olarak durdurulduğunu belirtmişti. Takımlar, antrenmanlara 7 Mayıs'tan itibaren tesislerinde başladı. Lig 28. hafta müsabakalarıyla devam edecek. Haftasının açılış maçında TSİ 23.00'te Sevilla ile Real Betis karşı karşıya gelecek. Lider Barcelona, cumartesi günü deplasmanında Mallorca ile oynayacak. Real Madrid ise pazar günü evinde Eibar'la mücadele edecek.

Ligde geride kalan 27 haftada Barcelona 58 puanla zirvede bulunurken, 56 puanla Real Madrid ikinci, Sevilla da 47 puanla üçüncü sırada yer alıyor.

La Liga'da 28. haftanın programı şöyle:

Yarın

23.00 Sevilla - Real Betis

12 Haziran Cuma

20.30 Granada - Getafe

23.00 Valencia - Levante

13 Haziran Cumartesi

15.00 Espanyol - Deportivo

18.00 Celta Vigo - Villarreal

20.30 Leganes - Valladolid

23.00 Real Mallorca - Barcelona

14 Haziran Pazar

15.00 Athletic Bilbao - Atletico Madrid

20.30 Real Madrid - Eibar

23.00 Real Sociedad - Osasuna - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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