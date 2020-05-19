La Liga'da forma giyen Çolak ve Ünal'dan 19 Mayıs kutlaması La Liga ekiplerinden Deportivo La Coruna'da forma giyen Emre Çolak ve Real Valladoid formasını terleten Enes Ünal, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

La Liga ekiplerinden Deportivo La Coruna'da forma giyen Emre Çolak ve Real Valladoid formasını terleten Enes Ünal, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

Spor yaparken neler hissettiklerinden ve spordaki en güzel anılarından bahseden ikili, 19 Mayıs için de Türkiye'ye mesaj gönderdi. Çolak ve Ünal, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

EMRE ÇOLAK: EN GÜZEL ANIM DENİZLİ BELEDİYESPOR MAÇIEmre Çolak en güzel anısının Galatasaray - Denizli Belediyespor maçı olduğunu aktarırken, şu ifadeleri kullandı: "Galatasaray ile birlikte bir golü frikikten, bir golü penaltıdan attığım Denizli Belediyespor maçı. En güzel anım olmasının sebebi ise hem Ali Sami Yen Stadyumu'nda olması, hem de profesyonel kariyerimin ilk maçı olması."ENES ÜNAL:

Enes Ünal ise en güzel anısıyla ilgili olarak, şöyle konuştu: "Babamın antrenmanlarına gitmek, La Liga'da ilk golümü atmak, milli takım formasını giymek, mahallede arkadaşlarımla top oynamak... Bir sürü güzel anım var sporda."

Kaynak: DHA