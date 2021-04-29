La Liga'da dikkatleri üzerine çeken Enes Ünal: "En iyi dönemimdeyim"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

La Liga'da dikkatleri üzerine çeken Enes Ünal: "En iyi dönemimdeyim"

La Liga'da dikkatleri üzerine çeken Enes Ünal: 'En iyi dönemimdeyim'
Anadolu Ajansı / Şenhan Bolelli - Haberler | Spor

İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) Getafe formasıyla son bir haftadaki iki maçta toplam 3 gol atarak dikkatleri üzerine çeken Enes Ünal, sezonun en formda döneminde olduğunu söyledi.

İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) Getafe formasıyla son bir haftadaki iki maçta toplam 3 gol atarak dikkatleri üzerine çeken Enes Ünal, sezonun en formda döneminde olduğunu söyledi.

Milli futbolcu Enes Ünal, çevrim içi düzenlenen basın toplantısında İspanyol gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Kovid-19'un futbolda oluşturduğu ortamdan ve yaşadığı sakatlık sorunundan dolayı kendi ritmini yakalamakta zaman zaman zorlandığını anlatan Enes, "Sonunda en iyisini sahada vermeye başladım. Şu anda kendimi iyi hissediyorum. En iyi dönemimde olduğumu söyleyebilirim." dedi.

Futbolda asla en iyi seviyenin bilinmediğini, daha iyisini de yapabileceğini kaydeden Enes, ilk sezonunu geçirdiği Getafe'de alışma döneminin bittiğini ve başarılara odaklandığını söyledi.

Enes, "Getafe'de çok mutluyum ve umarım ben de takımla La Liga'da uzun yıllar kalmaya devam ederiz. Bu takımın kalitesine ilişkin kimsenin şüphe duyacağını sanmıyorum. Küçük detaylardan galibiyet almakta sorunlar yaşıyorduk ama son maçlarda bunu çözdük. Getafe'nin La Liga'da kalacağından hiçbir zaman şüphe duymadım. Rahatım." şeklinde konuştu.

Getafe'nin zorlu bir sezon geçirdiğini ama ligde kalacaklarına inançlarının tam olduğunu kaydeden Enes, "Yaşamda olduğu gibi futbolda da kolay bir şeyden çok büyük zevk almazsın. Yaşam da futbol da bu yüzden güzel ve ben bunun keyfini çıkartıyorum. Çok fazla gayret, üzüntünün ardından güçlü bir şekilde çalışmaya devam edersen bunun karşılığını alıyorsun." ifadelerini kullandı.

La Liga'da sezon sonuna doğru bazı maçların seyircili oynanması ihtimaliyle ilgili bir soruya ise Enes, "İnşallah. Seyircisiz oynamak gerçekten üzücü. Aynı enerjiyi yakalayamıyorsunuz. Her maç aynı şey. Seyircisiz, heyecansız, sanki hep aynı maçları oynuyorsunuz. İnşallah taraftarlar en kısa sürede tribünlere döner." diye cevap verdi.

20 takımın mücadele ettiği ve son 3 takımın küme düşeceği ligde, bitime 5 hafta kala Getafe 34 puanla 15. sırada yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şenhan Bolelli

Hakemlerin işi gerçekten zor! Kulüp başkanı sahaya inip penaltıyı iptal ettirdi
Hakemlerin işi gerçekten zor! Kulüp başkanı sahaya inip penaltıyı iptal ettirdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Derya Yanık Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Müge Anlı Burak Sergen Serenay Sarıkaya
Spor Mesut Özil Gökhan Töre Ünal Karaman Yılmaz Vural Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: La Liga'da dikkatleri üzerine çeken Enes Ünal: "En iyi dönemimdeyim" - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.4.2021 16:35:57. #1.15#

title