La Liga'da Cadiz-Valencia maçına Diakhaby'nin maruz kaldığı ırkçı söylem damgasını vurdu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

La Liga'da Cadiz-Valencia maçına Diakhaby'nin maruz kaldığı ırkçı söylem damgasını vurdu

Anadolu Ajansı / Şenhan Bolelli - Haberler | Spor
La Liga'da Cadiz-Valencia maçına Diakhaby'nin maruz kaldığı ırkçı söylem damgasını vurdu

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 29. haftasında oynanan Cadiz-Valencia maçında, Valencia'nın Fransız futbolcusu Mouctar Diakhaby'nin maruz kaldığı ırkçı söylem, futbolun önüne geçti.

La Liga'da Cadiz-Valencia maçına ırkçılık skandalı damga vurdu
La Liga'da Cadiz-Valencia maçına ırkçılık skandalı damga vurdu

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 29. haftasında oynanan Cadiz-Valencia maçında, Valencia'nın Fransız futbolcusu Mouctar Diakhaby'nin maruz kaldığı ırkçı söylem, futbolun önüne geçti.

Karşılaşmanın 1-1 devam ettiği 29. dakikada Cadiz'de forma giyen "Cala" lakaplı İspanyol futbolcu Juan Torres Ruiz'in kendisine ırkçı bir söylemde bulunduğunu ileri süren Diakhaby, konuyla ilgili karşılaşmanın hakemiyle konuşmasının ardından sarı kart gördü.

Olayın hemen ardından Diakhaby'ye destek veren Valencia'da tüm takım ve teknik kadro, sahadan çekilerek soyunma odasına gitti.

Yaklaşık 15 dakika sonra sahaya geri dönen Valencia'da Diakhaby'nin yerine Hugo Guillamon oyuna girdi.

Karşılaşma kaldığı 29. dakikadan itibaren oynanmaya devam etti.

Irkçı söylemde bulunduğu iddia edilen Cadizli futbolcu Cala sahada kalmaya devam ederken, ev sahibi takım ikinci yarıya Cala'nın yerine Marcos Mauro'yu sahaya alarak başladı.

Valencia'dan ırkçılığa kınama, Diakhaby'ye destek

Valencia Kulübü, olayın hemen ardından sosyal medya hesabından iki paylaşım yaparak, "Takım toplanıp, arma için mücadele etme düşüncesiyle sahaya dönme kararı aldı. Ancak Valencia Kulübü, her türlü ırkçı saldırıyı kararlı bir şekilde kınamaktadır. Diakhaby'ye tam destek. Irkçılığa hayır. Futbolcu, ırkçı bir söyleme maruz kaldı ve takım arkadaşlarından sahaya çıkıp mücadele etmelerini istedi. Mouctar, hepimiz seninleyiz." ifadelerini kullandı.

La Liga tarihinde ilk defa bir takım futbolda ırkçılıkla bağlantılı bir olaydan dolayı sahadan çekildi.

Cadiz-Valencia maçı, ev sahibi takımın 2-1'lik üstünlüğüyle sona ererken, Diakhaby'nin maruz kaldığı ırkçı söylem futbolun önüne geçti.

Maçın gollerini Cadiz'den Cala (Dk.14) ve Marcos Mauro (Dk. 88), Valencia'dan ise Kevin Gameiro (Dk.19) attı.

La Liga'da 33 puanlı Valencia 12'inci, 32 puanlı Cadiz ise 13'üncü sırada bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şenhan Bolelli

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Özgür Özel Hulusi Akar Devlet Bahçeli Ahmet Davutoğlu
Magazin Hadise Esra Erol Bahar Candan Armağan Çağlayan
Spor Erol Bulut Fatih Terim Okay Yokuşlu Yılmaz Vural Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ankara Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: La Liga'da Cadiz-Valencia maçına Diakhaby'nin maruz kaldığı ırkçı söylem damgasını vurdu - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.4.2021 22:38:43. #1.16#
title