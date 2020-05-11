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La Liga Başkanı Javier Tebas, 12 Haziran'da başlamayı bekliyor

La Liga Başkanı Javier Tebas, 12 Haziran'da başlamayı bekliyor
11.05.2020 13:57 | Son Güncelleme: 11.05.2020 13:57

La Liga Başkanı Javier Tebas, korona virüs salgını nedeniyle durdurulan liglerin 12 Haziran'da başlamasını bekliyor.

La Liga Başkanı Javier Tebas, korona virüs salgını nedeniyle durdurulan liglerin 12 Haziran'da başlamasını bekliyor. Tebas ayrıca fikstürünü yayacaklarını ve her gün maç oynanacağını söyledi.

Korona virüs salgınından dolayı futbol verilen aranın ardından ülkeler tekrar başlama planları yapıyor. La Liga Başkanı Javier Tebas da liglerin durumuyla ilgili olarak, İspanyol basınına açıklamalarda bulundu. Tebas, liglere 12 Haziran'da başlamak istediklerini belirterek, gereken sağlık koşullarını sağlamak için çalıştıklarını belirtti. Seyircisiz oynanacak karşılaşmalar için değişik fikirleri olduğunu söyleyen Javier Tebas, fikstürünü yayacaklarını ve her gün maç oynanacağını açıkladı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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