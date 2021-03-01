LA Lakers - GS Warriors maçı hangi kanalda, saat kaçta?
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LA Lakers - GS Warriors maçı hangi kanalda, saat kaçta?

01.03.2021 01:19 | Son Güncelleme: 01.03.2021 01:23
LA Lakers - GS Warriors maçı hangi kanalda, saat kaçta?

NBA maçında bugün LA Lakers - GS Warriors maçı karşılaşmasıyla basketbol heyecanı devam ediyor. Basketbolseverler LA Lakers - GS Warriors maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak? merak ediyor.

Dünya'nın ilgiyle takip ettiği NBA maçları, Türkiye'de büyük bir ilgiyle takip ediliyor. NBA maçında, LA Lakers - GS Warriors maçı gerçekleşecek. Peki, LA Lakers - GS Warriors maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak? sorusunun cevabı sizlerle!

LA LAKERS - GS WARRİORS MAÇI HANGİ KANALDA?

NBA, LA Lakers - GS Warriors maçı, Houston'da Toyota Center'da oynanacak. LA Lakers - GS Warriors maçı, Bilyoner TV, S Sport ve S Sport Plus kanallarında canlı olarak yayınlanacak. Ayrıca, Tivibu 73, D-Smart 78, Vodafone TV 11, Kablo TV 240, Turkcell TV+ 77 ve web üzerinden izlenebilmektedir.

LA LAKERS - GS WARRİORS MAÇI SAAT KAÇTA OLACAK?

NBA heyecanında 1 Mart Pazartesi günü oynanacak LA Lakers - GS Warriors maçı, Türkiye saatiyle 04.00'da başlayacak.

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