La Casa de Papel'in yıldızından yangın paylaşımı
Türkiye'nin birçok noktasında orman yangınları etkisini sürdürürken La Casa de Papel'in yıldız ismi Ursula Corbero, Türkiye için yangın paylaşımda bulundu. İşte detaylar...
Türkiye'nin birçok noktasında orman yangınları etkisini sürdürürken; dünyada da ülkedeki yangınlar konuşuluyor. La Casa de Papel dizisinde Tokyo karakterini canlandıran Úrsula Corberó'dan Türkiye'ye destek paylaşımı geldi.
22 milyon takipçisi olan oyuncu, Instagram hesabından Türkiye'deki orman yangınlarını paylaştı.
Kaynak: Snob Magazin