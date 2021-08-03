La Casa de Papel'in yıldızından yangın paylaşımı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

La Casa de Papel'in yıldızından yangın paylaşımı

La Casa de Papel'in yıldızından yangın paylaşımı
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Türkiye'nin birçok noktasında orman yangınları etkisini sürdürürken La Casa de Papel'in yıldız ismi Ursula Corbero, Türkiye için yangın paylaşımda bulundu. İşte detaylar...

Türkiye'nin birçok noktasında orman yangınları etkisini sürdürürken; dünyada da ülkedeki yangınlar konuşuluyor. La Casa de Papel dizisinde Tokyo karakterini canlandıran Úrsula Corberó'dan Türkiye'ye destek paylaşımı geldi.

22 milyon takipçisi olan oyuncu, Instagram hesabından Türkiye'deki orman yangınlarını paylaştı.

La Casa de Papel'in yıldızından yangın paylaşımı
La Casa de Papel'in yıldızından yangın paylaşımı

Kaynak: Snob Magazin

Avrupa Birliği delegasyonundan Demet Akalın'ın sorusuna yanıt: Uçaklar yarın öğlen Türkiye'de olacak
Avrupa Birliği delegasyonundan Demet Akalın'ın sorusuna yanıt: Uçaklar yarın öğlen Türkiye'de olacak
Aşk Mantık İntikam'ın başrolü Burcu Özberk, afetzedeler için harekete geçti
Aşk Mantık İntikam'ın başrolü Burcu Özberk, afetzedeler için harekete geçti
Help Turkey paylaşımları ünlüleri ikiye böldü! Şehrazat'tan kendisini alaya alan Farah Abdullah'a ağır yanıt: Ne iş yaptığını bile bilmem
Help Turkey paylaşımları ünlüleri ikiye böldü! Şehrazat'tan kendisini alaya alan Farah Abdullah'a ağır yanıt: Ne iş yaptığını bile bilmem
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Varank Bekir Pakdemirli Adil Karaismailoğlu Jülide İskenderoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Gülben Ergen Aleyna Tilki Bülent Ersoy
Spor Mesut Özil Rıza Kayaalp Ahmet Ağaoğlu Alexandru Cicaldau Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
La Casa de Papel'in yıldızından yangın paylaşımı - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.8.2021 10:14:30. #1.15#

title