La Casa de Papel gerçek oldu!

08.08.2019 09:00

Meksika'nın başkenti Meksiko'da federal darphanenin silahlı kişiler tarafından soyulduğu öğrenildi.

Kent Kamu Güvenliği Sekreteri Jesus Orta Martinez, silahlı üç kişinin darphanedeki güvenlik görevlilerini pasifize ederek kasayı soyduğunu açıkladı.

Martinez, soyguncuların yüzlerce altın para, değerli saat ve diğer eşyalarla kaçtıklarını belirtti.

Yetkililer, çalınan para ve eşyaların değerini açıklamadı. Yerel kaynaklar çalınanların yaklaşık 14 milyon TL değerinde olduğunu ifade etti.

Polis, soygunla ilgili soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.