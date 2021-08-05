La Casa de Papel 5. sezon ne zaman? İlk fragman geldi

La Casa De Papel 5. sezon ne zaman yayınlanacak sorusu ile gündemde yer alıyordu. Dizinin yeni sezonu hakkında detaylar belli oldu.

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de geniş bir izleyici kitlesine sahip olan La Casa de Papel, 5. sezon ile izleyicilerin karşısına çıkma için gün sayıyor. Çekimleri büyük oranda tamamlanan La Casa de Papel için montaj işlemlerinin tamamlanmasının ardından belirtilen tarihte yayın gerçekleşecek.

LA CASA DE PAPEL NE ZAMAN?

La Casa de Papel'in 5. sezonunun ne zaman yayınlanacağı belli oldu. Dizinin yeni sezonunun 2 parçaya bölünerek yayınlanacağı belirtildi. Popüler çevrim içi dizi ve film platformu Netflix, Alex Pina tarafından yaratılan İspanya yapımı soygun ve suç dizisi 'La Casa de Papel' için beklenen tarihi açıkladı. Netflix tarafından yapılan açıklamalara göre, 10 bölümden oluşacak final sezonu, iki parçaya bölünerek Netflix kullanıcılarına servis edilecek. Açıklamada, sezonun ilk yarısının 3 Eylül'de, ikinci yarısının ise 3 Aralık'ta yayınlanacağı belirtildi.

Kaynak: Hürriyet