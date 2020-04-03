La Casa De Papel 4. sezon 1. bölüm yayımlandı! La Casa De Papel 4. sezon nasıl izlenir? La Casa De Papel 4. sezon izle! Profesör'ün, Raquel'in öldürüldüğünü düşünmesi dizinin ilerleyen bölümlerinde nelerle karşılaşılacağı konusunda izleyicide merak uyandırdı. La Casa De Papel 4. sezonu, güçlü oyuncu kadrosuyla hız kesmeden 3 Nisan'da Netflix'de yayınlandı. La Casa De Papel yeni sezon 2020 nasıl izlenir? İşte, detaylar...

La Casa De Papel 4. sezon saat kaçta sorusu yanıt buldu. Dizi Twitter resmi hesabı üzerinden 8 bölümlük yeni sezon hakkında bilgi verdi ve La Casa De Papel dizisinin 4. sezon bölümlerinin adlarını paylaştı. La Casa De Papel 3. sezonda neler oldu? Netflix üzerinden yayımlanan İspanyol yapımı dizi, bir grubun soygun maceresını konu ediniyor. La Casa De Papel dizisi izle.

La Casa De Papel izle...

LA CASA DE PAPE 4. SEZON YAYIMLANDI!

Dizininfragmanında, Profesör'ün, Raquel'in öldüğünü düşünmesini sağlayan polisin eli çeteye karşı artık daha güçlü olduğu ve acı içinde de olsa başı belada olan ekibine yardım etmek için yeniden iş başına geçtiği görülmüştü. ''Profesör çetesini kurtarabilecek mi? Raquel polise yardım edecek mi?'' soruları gün yüzüne çıkmıştı.

Netflix üzerinden La Casa De Papel 4. sezon bölümleri Türkiye saati ile 10.00'da yayımlandı. Dizinin hemen öncesinde Netflix, Twitter'dan 8 bölümün adını paylaştı. Buna göre 4. seozn bölümlerinin adı şöyle: Oyun Bitti, Berlin'in Düğünü, Anatomi Dersi, Paso Doble, 5 Dakika Önce, Teknik Nakavt, Çadırı Vurmak ve Paris Planı.

LA CASA DE PAPEL NASIL İZLENİR?

Heyecanla beklenen La Casa De Papel 4. sezon sonunda yayımlandı. Dizinin takipçileri, La Casa De Papel'i Netflix üyeliği yaparak izleyebilirler. Öte yandan Netflix yeni üyelere bir ay ücretsiz olarak abonelik sağlıyor. Böylelikle bir ay ücretsiz faydalanılabiliyor.

4. SEZON OYUNCULARI

4. sezon ile 3 Nisan'da Netflix'de yayımlanan İspanyol gerilim dizisi La Casa De Papel, yeni oyuncular ile hız kesmeden maceraya devam ediyor. İşte La Casa De Papel oyuncuları:

Úrsula Corberó

Álvaro Morte

Itziar Ituño

Pedro Alonso

Alba Flores

Miguel Herrán

Jaime Lorente

Esther Acebo

Enrique Arce

Darko Peric

Hovik Keuchkerian

Luka Peroš

Belén Cuesta

Fernando Cayo

Rodrigo de la Serna

Najwa Nimri

Paco Tous

María Pedraza

Kiti Mánver