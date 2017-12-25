L'oréal Paris True Match Fondöten ile Gerçek Uyumu Yakalayın





Seni olduğun gibi yansıtan, ten renginle birebir uyum sağlayan tonda bir True Match mutlaka var!



İşinde, özel hayatında ve günlük koşturmacalar arasında güçlü kalmayı başaran kadınların tercihi True Match Fondöten ile kadınlar, yeni yıl akşamında da ışıklarını yansıtacaklar.



L'Oréal Paris True Match Fondöten, her cilt tonuna gerçek uyum sağlamak üzere tasarlanan pigmentleri sayesinde cilde doğal ve kusursuz bir görünüm veriyor. Gliserin, E vitamini ve B5 vitamini içeren formülüyle cildi nemlendiren True Match, 24 saat nemlendirici etkisi ile daha pürüzsüz ve yumuşak bir ten hissi sağlıyor.Cilde adeta karışan yapısıyla ikinci ten hissi sağlayan True Match fondötenin cildinizde olan varlığını unutacaksınız.



Yumuşak dokusu, kendilerine en çok uyan tonu ve doğal kapatıcılığıyla kadınlar; True Match Fondöten ile ciltlerinde gerçek uyumu yakalayacak ve porselen ten makyajı görünümüne sahip olacaklar.



True Match Fondöten için tavsiye edilen satış fiyatı: 61.90 TL