L'occıtane Anneler Günü Bakım Setleri

L'Occitane'ın Akdeniz topraklarının cezbedici çekiciliğinden ilham alarak oluşturduğu "Bahar tazeliği", "Bahar çiçekleri", "Portakal çiçeği keşif" ve "Portakal çiçeği esintisi" setleri; bu özel günde annenize vereceğiniz en değerli hediyeler arasında yer alıyor.

L'OCCITANE Anneler Günü Bakım Seti

Provence'in verimli topraklarından ilham alınıp, aslına sadık kalarak hazırlanan, içerisinde L'Occitane'ın en sevilenürünlerinin seyahat boylarını bulunduran "Anneler Günü Bakım Seti" nin içerisinde Shea Shower Oil, Repairing Şampuan, Néroli ve Orchidée EDT, Divine Cream ve ikonikleşmiş Shea El kreminin seyahat boyları bulunuyor.

Fiyat: 350 TL ve üzeri alışverişlerinizde 150 TL

L'OCCITANE Terre de Lumiére L'EAU Mini Güzellik Seti

Anneniz için bu özel güzellik seti, minik kesesi içerisinde şafak saatlerinde ortaya çıkan ışıkların narinliğini vaat eden Terre de Lumiére L'EAU EDT seyahat boyu ve şık kolyesi ile beraber herkes için uygun fiyatıyla tüm L'OCCITANE Mağazalarında..

Fiyatı: 49 TL

L'OCCITANE Terre de Lumiére Mini Parfüm Çanta Seti

Terre de Lumiére L'EAU Mini Parfüm Seti İçeriği, şık çantası içerisinde seyahat boyu Shea Cleansing Oil, Terre de Lumiére L'EAU EDT, Cherry Hand Cream, Peony Perfecting Cream ve Shea Foot Cream ile birlikte sunuluyor.

Fiyatı: 99 TL

L'OCCITANE Terre de Lumiére Parfüm Seti

Terre de Lumiére L'EAU Mini Parfüm Seti İçeriği, şık kutusu içerisinde seyahat boyu Terre de Lumiére L'EAU EDT, Shower Gel 50 ml ve Body Lotion 50 ml..

Fiyat: 300 TL ve üzeri alışverişlerinizde sadece 39 TL