L Harfi ile başlayan İsim, Şehir, Hayvan, Bitki, Eşya, Ünlü isimleri nelerdir? L ile başlayan isimler, şehirler, bitkiler, eşyalar hangileri?

İsim-Şehir oyunu oynamak hem eğlenceli, hem kolay hem de öğreticidir. Eğer ilkokula giden çocuklarınız varsa hafta sonları bu oyunu çocuklarınızla birlikte oynayabilir ve eğlenebilirsiniz. Sizler için L ile başlayan isim şehir oyununda lazım olacak tüm isimleri derledik. Haber imizden L ile başlayan isimlerle bakarak oyunda başarı sağlayabilir ve puanları toplayabilirsiniz. Alfabenin 15. harfi L ile başlayan isimler, L ile başlayan şehirler, L ile başlayan hayvanlar, L ile başlayan bitkiler, L ile başlayan eşyalar, L ile başlayan artistler vb. tüm isimler sizlerle... İyi eğlenceler...

İSİM ŞEHİR OYUNU NASIL OYNANIR?

Alfabeden seçilen bir harf seçilir (genelde "Ğ" seçilmez). Seçilen harfle başlayan isim, şehir, hayvan, bitki, eşya, ülke, sanatçı ve oyuncular tarafından belirlenen başka maddeler ile ilgili adlar, boylamsal çizgiler ile maddelere ayrılmış kâğıtta ilgili maddenin altına yazılır. Genelde adların yerel kullanımları kabul görmez. Bu adları tamamlayan ilk oyuncu 1 dakika süre tutar diğer oyuncular 1 dakika içerisinde bitirmelidirler. 2 kişi ayni şeyi yazmışsa 5 puan farklıysa 10 puan boşsa 0 puan alır. Eğer 3 veya daha fazla kişiyle oynanan oyunda herkes aynı şeyi yazıp bir kişi farklı yazarsa 15 puan alır. Oyun sonunda en çok puan alan kazanır.

İSİM ŞEHİR OYUNU NEDİR?

İsim-şehir, Türkiye'de ortaya çıkan ve günümüzde de varlığını sürdüren bir oyundur. Oyun birkaç oyuncu ile veya birkaç grup ile oynanabilir. Oyunda her oyuncu veya grup için kâğıt ve kalem gerekir. Genellikle 3-4 oyuncu ile oynanmaktadır. Bilgi içerikli bir oyun türüdür.

İsim-Şehir oyunu örnek tablo

L HARFİ İLE BAŞLAYAN İSİMLER NELERDİR?

Lokman

Levent

Lütfü

Laçin

Lale

Lamia

Latife

Leman

Leyla

Lütfiye

Latif

L HARFİ İLE BAŞLAYAN ŞEHİR İSİMLERİ NELERDİR?

Ülkemizde L harfi ile başlayan şehir yoktur.

L ile başlayan yabancı şehirler:

Leverkusen

Liege

Lille

Le Mans

Leicester

Leipzig

L HARFİ İLE BAŞLAYAN HAYVAN İSİMLERİ NELERDİR?

Levrek

Lapin Balığı

Lama

Leopar

Lüfer

L HARFİ İLE BAŞLAYAN BİTKİ İSİMLERİ NELERDİR?

Leylak

Lahana

Lavanta

Limon

L HARFİ İLE BAŞLAYAN EŞYA İSİMLERİ NELERDİR?

Lamba

Limon sıkacağı

Limonluk

Laptop

L HARFİ İLE BAŞLAYAN ÜNLÜ İSİMLERİ NELERDİR?

Levent Can

Latif Koru

Levent Kırca

Levent Erim

Lale Mansur

Leyla Somer

Lale Belkıs

Levent Kazak

Leman Aydın

Leyla Sayar

Lale Yavaş

L İLE BAŞLAYAN MEYVELER NELERDİR?

Langsat Meyvesi

L İLE ÜLKELER NELERDİR?

Lihtenştayn

Lübnan

Laos

Lesotho

Lüksemburg

Letonya

Libya

Liberya

Litvanya

NOT = L ile başlayan birçok isim, şehir, ülke... vb. ismi mevcuttur. Fakat sizlere bazılarını paylaştık.

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