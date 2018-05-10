Fransız Basını: UEFA, PSG'ye Çok Ağır Ceza Verecek

Fransa'da yayınlanan L'Equipe gazetesi, PSG'nin çok ağır bir para cezası alacağının kesin olduğunu yazdı.

UEFA'nın bugün ve yarın yapacağı toplantıda PSG'yle ilgili kararını vermesi bekleniyor.

Fransız ekibinin ticaret kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle soruşturulduğu belirtilen haberde hesapların didik didik edildiği vurgulandı.

MEN CEZASI DA GELEBİLİR

Gazete PSG'nin çok ağır bir cezaya hazırlandığını belirtirken Fransız ekibinin sadece para cezasıyla kurtulmayı umduğunu, Avrupa kupalarından men cezasından korktuğunu yazdı.

UEFA daha önce de finansal kuralları ihlal ettiği gerekçesiyle 2014'te PSG'ye 60 milyon euro para cezası vermişti.