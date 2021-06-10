L-A Grubu Kum Çakıl Ocağı ve Yıkama, Eleme Tesisi
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L-A Grubu Kum Çakıl Ocağı ve Yıkama, Eleme Tesisi

L-A Grubu Kum Çakıl Ocağı ve Yıkama, Eleme Tesisi
Habermetre - Haberler | Toplum

İlimiz, Merkez İlçesi, Çoğlu Köyü, 1965 ve 1976 nolu parseller üzerinde 3394628 erişim numaralı sahada Bünyamin BÜYÜKTUNA tarafından yapılması planlanan "l-A Grubu Kum Çakıl Ocağı ve Yıkama, Eleme Tesisi" projesi için, 25/11/2014 tarih ve 29186 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe...

İlimiz, Merkez İlçesi, Çoğlu Köyü, 1965 ve 1976 nolu parseller üzerinde 3394628 erişim numaralı sahada Bünyamin BÜYÜKTUNA tarafından yapılması planlanan "l-A Grubu Kum Çakıl Ocağı ve Yıkama, Eleme Tesisi" projesi için, 25/11/2014 tarih ve 29186 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe giren ÇED Yönetmeliği kapsamında Proje Tanıtım Dosyasında çevresel etkilere karşı alınması öngörülen önlemler yeterli görülmüştür. Ayrıca ÇED Raporu hazırlanmasına gerek bulunmadığı tespit edilmiş olup, söz konusu projeye 25. 11. 2014 tarih ve 29186 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği'nin 17. Maddesi gereği Valiliğimizce "Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir" kararı verilmiştir.

Kaynak: Habermetre

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