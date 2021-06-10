L-A Grubu Kum Çakıl Ocağı ve Yıkama, Eleme Tesisi

İlimiz, Merkez İlçesi, Çoğlu Köyü, 1965 ve 1976 nolu parseller üzerinde 3394628 erişim numaralı sahada Bünyamin BÜYÜKTUNA tarafından yapılması planlanan "l-A Grubu Kum Çakıl Ocağı ve Yıkama, Eleme Tesisi" projesi için, 25/11/2014 tarih ve 29186 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe...