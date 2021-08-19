Kyzikos Antik kentinden enerji nakil hattı geçecek

Erdek ilhanköy Mahallesi'nden Bandırma Ayyıldız Mahallesi'ne aktarılacak olan enerji nakil hattı Kyzikos Antik Kenti'nden geçecek.

Erdek İlhanköy'de kurulu olan Kapıdağ Rüzgar Enerjisi Elektrik Üretim San. ve Tic. A.Ş.'ne ait rüzgar elektrik santrallerinde üretilen elektriğin, yüksek gerilim hatları vasıtasıyla Bandırma Ayyıldız Mahallesi'nde bulunan enerji santrallerine aktarılacağı öğrenildi. Edinilen bilgiye göre belirlenen güzergahta direklerin dikileceği noktaların tespitine yönelik çalışmalara başlandı.

Ancak belirlenen güzergah Kapıdağ Yarımadası eteklerinde Kyzikos Antik Kenti'nin bulunduğu 1.derecedeki sit alanından geçiyor. Bu alana dikilecek direkler tarihi dokuya zarar vereceği gibi, bunlar için yapılacak olan kazılar, atılacak temel betonları ve diğer işlerle de bölgedeki arkeolojik çalışmalar olumsuz etkilenmiş olacak. Bunun yanında antik kentin kalıntılarına ilişkin görsellik de bozulmuş olacak.

Ayrıca enerji nakil hattının bölge sakinleri açısından tehlike oluşturması da sözkonusu. Yüksek gerilim hattından yayılan elektromanyetik dalgaların canlılarda bir çok rahatsızlığa neden olduğu bilimsel bir gerçek.

Benzer bir çalışma bir süre önce Laodikya antik kentinde de yapılmıştı. Ancak Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu'nun kararıyla enerji nakil hattının ve dikilen direklerin sökülüp bölge dışına taşınmasına karar verilmişti. Kyzikos'un içinde bulunduğu bölge için de aynı kararın verilmesi bekleniyor.

Kaynak: Bültenler