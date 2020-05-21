Kyoto'yla kardeş şehir olan Konya'daki parklarda yüzlerce sakura ağacı var CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin açılışını gerçekleştirmesinin ardından gözler Türkiye'nin birçok kentindeki sakura ağaçlarına çevrildi.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin açılışını gerçekleştirmesinin ardından gözler Türkiye'nin birçok kentindeki sakura ağaçlarına çevrildi. Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Selim Yücel Güleç, Kyoto ile kardeş şehir olan Konya'da ilk olarak 2009- 2010 yılında sakura ağaçlarının dikildiğini belirtti. Kentteki Ahmet Hüdai Parkı'nın 4 kilometre uzunluğundaki yürüyüş yolunda yüzlerce sakura ağacı olduğunu söyleyen Güleç, "Japonlar birlikteliği en güzel temsil eden nesnenin sakura ağacı olduğunu düşünürler" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün İstanbul'da Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin açılışını gerçekleştirdi. Açılışa Japonya Başbakanı Şinzo Abe de video konferans yöntemiyle iştirak etti. Japonya'yı temsilen hastaneye sakura adının verilmesi nedeniyle de gözler Türkiye'deki sakura ağaçlarına çevrildi. Nisan ayında birçok kentte dallarındaki çiçeklerin renkleriyle dikkat çeken sakura ağaçları ise Konya'da ilk 2009-2010 yılında, Konya Büyükşehir Belediyesi ile Kyoto'nun kardeş şehir ilişkileri kapsamında kente kazandırılan Japon Parkı'nı dikildi. Parkın açılışını da dönemin başbakanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşmişti.

Kentte sakura ağaçlarını Japon Parkı'nın yanı sıra Ladikli Ahmet Hüdai Parkı, Ecdat Parkı ve adını taşıdığı Sakura Parkı'nda da görmek mümkün.Yaklaşık 20 yıl Japonya'da kalan Konya Büyükşehir Belediyesi Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Selim Yücel Güleç, sakura ağacının, kiraz ağacı türünden olduğunu ancak meyve yetişmediğini belirtti. Özellikle çiçek açtığı nisan ayında görselliğiyle insanları etkilediğini ifade eden Güleç, şunları söyledi: "Şu an Ladikli Ahmet Hüdai Parkı'nda bulunuyoruz ve bu parkın 4 kilometre uzunluğundaki yürüyüş yolunda yüzlerce sakura ağaçları vardır. Sakura, Japon kiraz ağacıdır. Meyvesi olmuyor, çiçeği için Japonya'da yaygın olarak bulunuyor. Çiçek açma mevsimi genellikle nisan ayı ve havanın sıcak olma durumuna göre değişiyor."Japonya'da sakura ağacının birlikteliği temsil ettiğini ifade eden Güleç, "Sakuranın, Japonlar açısından sembol değeri vardır. Japonların her biri, kendisini sakura çiçeğinin bir yaprağına benzetir. Çiçeğin bir yaprağı çok nahiftir, güzeldir, en küçük rüzgarda uçarlar ama; hepsi bir araya geldiğinde ahenkli bir birliktelik oluşturur. Dolayısıyla Japonlar, bireysel olarak değil de toplum olarak ahenkli bir yapı oluşturdukları zaman üstesinden gelemeyecekleri şeyin olmadığına inanırlar. Bu birlikteliği en güzel temsil eden nesnenin de sakura ağacı olduğunu düşünürler. Japonya'da sakura mevsiminde, insanlar işten sonra sakura ağaçlarının altında piknik yaparlar, gece sakura ağaçlarını seyrederler. Japonya'nın güneyinden kuzeyine kadar, 1 ay boyunca bir festival havası vardır. Sahura mevsimi kutlanıp etkinlik yaparlar' 'diye konuştu.

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Kaynak: DHA