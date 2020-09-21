Kyokushin Kata ve Kumite Gelişim Semineri Çubuk'ta yapıldı
Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu tarafından Ankara'nın Çubuk ilçesinde "Kyokushin Kata ve Kumite Gelişim Semineri" düzenlendi.
21.09.2020 18:35 | Son Güncelleme: 21.09.2020 18:38
Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu tarafından Ankara'nın Çubuk ilçesinde "Kyokushin Kata ve Kumite Gelişim Semineri" düzenlendi.
Federasyonun teknik yönetim kurulu üyeleri ve milli takım antrenörleri Mahmut Martin, Halit Erdemir tarafından Çubuk Şehir Stadı'nda verilen seminer, Kovid-19 tedbirleri altında gerçekleştirildi.
Seminere yaklaşık 100 sporcu katıldı.
Sporcular ve antrenörler, 3-4 Ekim'de Ankara'da yapılacak Kyokushin Kata ve Kumite Turnuvası öncesi bilgi aldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner