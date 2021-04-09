KYMCO modelleri ilk sahiplerine kavuştu
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KYMCO modelleri ilk sahiplerine kavuştu

Carmedya.com - Haberler | Otomobil
KYMCO modelleri ilk sahiplerine kavuştu

Doğan Trend Otomotiv’in disribütörü olduğu KYMCO’nun yeni modelleri, Mart ayından itibaren ilk müşterilerine teslim edilmeye başlandı.

CARMEDYA.COM – Doğan Trend Otomotiv'in disribütörü olduğu KYMCO'nun yeni modelleri, Mart ayından itibaren ilk müşterilerine teslim edilmeye başlandı.

Bu kapsamda KYMCO modelleri; 20 bin TL için 12 ay vadeli sıfır faizli ya da 50 bin TL için 24 ay vadeli 0,99 faizli ayrıcalıklı kredi fırsatlarıyla satışa sunuluyor. Teslimat ve günlük kullanım scooterlarından şehir ve yol motosikletlerine kadar geniş model yelpazesi ve en özel renk seçeneklerini bünyesinde barındıran stil sahibi KYMCO'lar, 19 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan KYMCO Operasyonları ve Doğan Trend Satış Sonrası Hizmetler Direktörü Emre Acar, KYMCO'nun marka bilinirliği ve geniş ürün gamı neticesinde yüksek bir ilgiyle karşılaştıklarını belirterek; "Her ihtiyaca uygun, sağlamlığı ve teknolojisiyle rasyonel bir alternatif arayanların markası KYMCO için yoğun bir yeniden yapılanma süreci içindeyiz. Sezona yetişmek için çok çalıştık ve yeni satış servis noktalarımızı devreye aldık, almaya da devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

KYMCO'nun Türkiye'de satışa sunduğu modeller arasında Agility 125i +16, Agility Carry 50i 4T, Agility Carry 125i, People S 125 ABS, People S 150 ABS, Xtown 250i Sport Touring ve Downtown 350 TCS bulunuyor.

Kaynak: Carmedya.com

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