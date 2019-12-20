Kylie Jenner ve Travis Scott hala bir aile gibi!
Kylie Jenner - Travis Scott çifti, 22 aylık kızları Stormi'nin herhangi bir eksiklik hissetmemesi adına tüm aile etkinliklerine birlikte katılmaya devam edecek.
20.12.2019 09:46 | Son Güncelleme: 20.12.2019 09:46
Kylie Jenner - Travis Scott çifti, 22 aylık kızları Stormi'nin herhangi bir eksiklik hissetmemesi adına tüm aile etkinliklerine birlikte katılmaya devam edecek.
Kaynak: DailyMotion.com
Haber Videosu: Kylie Jenner ve Travis Scott hala bir aile gibi!
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