Kylie Jenner, Mark Zuckerberg'in 'En Genç Zengin' Tahtını Elinden Aldı
Ünlü model Kylie Jenner 21 yaşında 900 milyon dolar serveti ile prestijli ekonomi dergisi Forbes'e kapak oldu. Kylie Jenner en genç zengin listesinde Mark Zuckerberg'i geride bıraktı.
Genç yaşta kurduğu kozmetik şirketiyle 900 milyon dolarlık servetin sahibi olan Kylie Jenner Forbes'e kapak oldu
2015 yılında kendi adını kullanarak piyasaya sürdüğü ve saniyeler içinde tükenen The Kylie Lip Kit isimli rujları sayesinde 900 milyonluk servet elde eden Jenner, bu listeye 23 yaşında girebilen Mark Zuckerberg 'i bile sollayarak en genç milyonerler arasına adını yazdırdı.
21 YAŞINDA ADINI EN ZENGİNLER LİSTESİNE YAZDIRDI
Kim Kardashian'ın 21 yaşındaki kız kardeşi Kylie Jenner, genç milyoner olarak ekonomi dergisine kapak oldu. Bu listeye 23 yaşında giren Mark Zuckerberg'i geride bıraktı.
"ŞİRKETİ TEK BAŞIMA KURDUM"
Kylie Jenner, 'Kendi markamın yüzü olduğum için ürünlerimde bir sıkıntı olursa, bu direkt beni etkileyecek. O yüzden ürünlerimin rengine ve formülüne çok önem veriyorum. Şirketi kendi başıma kurdum. Bu yüzden çok fazla hata yaptım. Ve her hatanın sorumluluğunu aldım' dedi.
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Danla bilic"e laf yok seviomCevap Yaz Yayından Kaldır
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Bunun her yeri altın olsa ne fayda asasdfsCevap Yaz Yayından Kaldır
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bumu para anası vaybe çalmıştırCevap Yaz Yayından Kaldır
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la bırak allah aşkına . totonu göstererek zengin oldun .Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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sanki kendi tırnaklarıyla yaptı?biz 22 yaşındayış hiçbirşeyimiz yok para biriktirsekte araba alsak derdindeniz anneden doğma şanslı jenner kardeş olması yeterli...Cevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır