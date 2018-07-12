Kylie Jenner, Mark Zuckerberg'in 'En Genç Zengin' Tahtını Elinden Aldı

Genç yaşta kurduğu kozmetik şirketiyle 900 milyon dolarlık servetin sahibi olan Kylie Jenner Forbes'e kapak oldu

2015 yılında kendi adını kullanarak piyasaya sürdüğü ve saniyeler içinde tükenen The Kylie Lip Kit isimli rujları sayesinde 900 milyonluk servet elde eden Jenner, bu listeye 23 yaşında girebilen Mark Zuckerberg 'i bile sollayarak en genç milyonerler arasına adını yazdırdı.

21 YAŞINDA ADINI EN ZENGİNLER LİSTESİNE YAZDIRDI

Kim Kardashian'ın 21 yaşındaki kız kardeşi Kylie Jenner, genç milyoner olarak ekonomi dergisine kapak oldu. Bu listeye 23 yaşında giren Mark Zuckerberg'i geride bıraktı.

"ŞİRKETİ TEK BAŞIMA KURDUM"

Kylie Jenner, 'Kendi markamın yüzü olduğum için ürünlerimde bir sıkıntı olursa, bu direkt beni etkileyecek. O yüzden ürünlerimin rengine ve formülüne çok önem veriyorum. Şirketi kendi başıma kurdum. Bu yüzden çok fazla hata yaptım. Ve her hatanın sorumluluğunu aldım' dedi.