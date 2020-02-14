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Kylian Mbappe'nin Harika Assisti

Paris Saint Germain'in Fransa Kupası'nda Dijon FC karşısında 6-1 kazandığı maçta Fransız yıldız Kylian Mbappe takım arkadaşı Pablo Sarabia'ya inanılmaz bir assist yaptı. Sol kanattan topu süren ve ayağının dışıyla Sarabia'ya gol pasını ileten Mbappe'nin bu şık asistini sizler için derledik.

14.02.2020 12:19 | Son Güncelleme: 14.02.2020 12:20

'in Kupası'nda Dijon FC karşısında 6-1 kazandığı maçta Fransız yıldız takım arkadaşı Pablo Sarabia'ya inanılmaz bir assist yaptı. Sol kanattan topu süren ve ayağının dışıyla Sarabia'ya gol pasını ileten Mbappe'nin bu şık asistini sizler için derledik.

Kaynak: Dugout

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