Kylian Mbappe'nin Harika Assisti

14.02.2020 12:19 | Son Güncelleme: 14.02.2020 12:20

Paris Saint Germain'in Fransa Kupası'nda Dijon FC karşısında 6-1 kazandığı maçta Fransız yıldız Kylian Mbappe takım arkadaşı Pablo Sarabia'ya inanılmaz bir assist yaptı. Sol kanattan topu süren ve ayağının dışıyla Sarabia'ya gol pasını ileten Mbappe'nin bu şık asistini sizler için derledik.