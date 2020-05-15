Kylian Mbappe'nin 2019-20 Sezonunda Attığı En İyi 5 Gol Paris Saint-Germain, 28 maç oynandıktan sonra, Ligue 1'in bitirilme kararının ardından 2019-2020 Fransa Ligue 1 Şampiyonu olarak taçlandırıldı. Kylian Mbappé'nin bu sezon Ligue 1'de attığı 18 gol arasından en iyi 5'i sizlerle...

Paris Saint-Germain, 28 maç oynandıktan sonra, Ligue 1'in bitirilme kararının ardından 2019-2020 Fransa Ligue 1 Şampiyonu olarak taçlandırıldı. Kylian Mbappé'nin bu sezon Ligue 1'de attığı 18 gol arasından en iyi 5'i sizlerle... Kaynak: Dugout