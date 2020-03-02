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Kylian Mbappe Dijon Savunmasını Alt Üst Ediyor

PSG'nin Fransız yıldızı Kylian Mbappe Ligue 1'de Dijon'a karşı oynadıkları maçı Sarabia, Mbappe ve Icardi'nin golleriyle 4*0 kazandılar. Mbappe'nin kanatta buluştuğu topta bilek hareketleriyle attığı inanılmaz çalımları Dugout farkıyla sizler için hazırladık.

02.03.2020 20:21 | Son Güncelleme: 02.03.2020 20:21

PSG'nin Fransız yıldızı Ligue 1'de Dijon'a karşı oynadıkları maçı Sarabia, Mbappe ve Icardi'nin golleriyle 4*0 kazandılar. Mbappe'nin kanatta buluştuğu topta bilek hareketleriyle attığı inanılmaz çalımları Dugout farkıyla sizler için hazırladık.

Kaynak: Dugout

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