KYK yurtlarında yemek ücretli mi? KYK yemekhanelerinde yemek ücretli mi? - Haberler
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KYK yurtlarında yemek ücretli mi? KYK yemekhanelerinde yemek ücretli mi?

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KYK yurtlarında yemek ücretli mi? KYK yemekhanelerinde yemek ücretli mi?

KYK yurtlarında yemekler belirli bir tutar düşülerek ödeme yapılıyor. Örneğin Akşam yemeğinde 4 çeşit yemek alan bir öğrencinin ödemesi gereken tutar 20 TL ise bu tutardan 13 TL'lik öğrenci beslenme yardımı düşülerek 7 TL'lik ödeme ile 4 çeşit yemek alma imkanı ortaya çıkmakta. Peki, KYK yurtlarında yemek ücretli mi? KYK yemekhanelerinde yemek ücretli mi?

Kredi ve Yurtlar Kurumu'nda yemekler kısmi olarak ücretlendirilmektedir. KYK yemek ücreti ve desteği ile ilgili bilgileri haberimizde derledik. Belirli bir tutar düşülerek artarsa diğer ücret ödeniyor. Peki, KYK yurtlarında yemek ücretli mi? KYK yemekhanelerinde yemek ücretli mi? İşte detaylar haberimizde...

KYK YURTLARINDA YEMEK ÜCRETLİ Mİ?

KYK yurtlarında barınan öğrencilerin sağlıklı, dengeli ve ucuz beslenebilmeleri için lokanta-kantin hizmet yerleri bulunmaktadır. Yemeklerin fiyatı, piyasa fiyatları ortalamasının en az %35 oranında indirimli olup mutfak, depo, kullanılan araç gereçler ile malzemelerin kalitesi ve hijyen şartlarına uygunluğu yurt yöneticileri ve diyetisyenler tarafından devamlı kontrol edilmektedir. Öğrencilere yemekler çoktan seçmeli olarak verilmektedir.
Yurt yemekhanelerinden yararlanan öğrencilere beslenme yardımı da yapılıyor. Öğrencilere günlük sabah kahvaltısı için 6, akşam yemeği için de 13 TL olmak üzere toplam 19 TL beslenme yardımı yapılıyor.

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