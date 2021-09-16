KYK yurtlarında internet var mı? KYK yurtlarında yemek var mı?

KYK yurtlarında internet var mı? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Hem ekonomik hem de güvenli olan KYK yurtlarına başvuran öğrenciler başvuru sonuçları açıklandı.KYK yurt ücretleri ile birlikte yurtların özellikleri de merak edilen konular arasında yer aldı. Peki KYK odaları kaç kişilik? KYK yurtlarında internet, televizyon var mı?

KYK YURT SONUÇLARI AÇIKLANDI

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı yurt başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunca (KYK), yurtlarda barınma talebinde bulunan öğrencilerin yurt başvurularını aldıktan kısa bir süre sonra sonuçları duyurdu.

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KYK YURT ÜCRETLERİ NE KADAR?

Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı yurtlarda ücret ödenerek barınma imkanından faydalanılabiliyor. Yurdun fiziki yapısı ve barınma durumuna göre farklı yurt ücretleri uygulanıyor.

1. TİP KYK YURTLARI

KYK YURT ÜCRETİ : 230

DEPOZİTO ÜCRETİ: 314

2. TİP KYK YURTLARI

KYK YURT ÜCRETİ: 250

DEPOZİTO ÜCRETİ: 342 Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

3.TİP KYK YURTLARI

KYK YURT ÜCRETİ: 290

DEPOZİTO ÜCRETİ: 342

4.TİP KYK YURTLARI

KYK YURT ÜCRETİ: 325

DEPOZİTO ÜCRETİ: 444

5.TİP KYK YURTLARI

KYK YURT ÜCRETİ: 360

DEPOZİTO ÜCRETİ: 492

6. TİP KYK YURTLARI

KYK YURT ÜCRETİ: 390

DEPOZİTO ÜCRETİ: 533

KYK YURT ÜCRETLERİ NE ZAMAN VE NASIL ÖDENİR?

KYK yurt ücretleri aylık olarak tahsil ediliyor. Kayıtlarda kayıt gününün de ücreti alınıyor. Kayıt sildirmelerde ise işlem gününden sonraki günlerin ücreti iade ediliyor. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

Yurt ücretleri en geç takip eden ayın onu saat 23.59'a kadar banka aracılığıyla ödenebiliyor.

KYK YURTLARINDA İNTERNET, TELEVİZYON VAR MI?

KYK yurt odalarında televizyon bulunmaz. Televizyon genellikle yurt kantinlerinde bulunur. KYK yurtlarında internet mevcuttur. İnternete giriş için kimlik numaranız ve belirlediğiniz şifreyi kullanabilirsiniz.

KYK YURTLARINDA YEMEK VAR MI?

KYK yurduna kayıt olmaya hak kazanan öğrencilere haftanın 7 günü günde iki öğün yemek verilir. Öğrencilere sunulan fiş miktarı ile öğrenciler kahvaltı ve öüğle yemeğini yiyebilir. Sabahları 4,5 TL'lik fiş ve akşam yemeğinin de ise 8,5 TL fiş verilir. Belirtilen ücretin dışında ekstra bir ürün almak isteyenler farkı ödemeleri gerekiyor.

KYK YURTLARINDA ÇAMAŞIR YIKAMA

Her yurdun içerisinde çamaşırhane mevcuttur. Bu çamaşırhanelerde çamaşırlarınızı ücretsiz bir şekilde yıkayabilirsiniz. Çamaşırları yıkarken deterjan ve yumuşatıcı masrafı öğrencilere aittir.

Ayrıca KYK tarafından öğrencilerin güvenliği amacıyla odalarda bazı yasaklar getirilmiştir. Yasaklı eşya bulundurmanız durumunda ceza alınabiliyor.

Üniversiteyi ailenizin yanında mı okumayı tercih edersiniz başka bir şehirde mi? — Haberler.com (@Haberler) September 16, 2021

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