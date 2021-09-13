KYK yurtları açıldı mı? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından yükseköğretim öğrencilerine sağlanan yurt hizmeti için başvuru işlemleri başladı. Evlerinden uzakta yüksek öğrenim gören öğrencilerin barınma ihtiyacını karşılayan KYK, bu yıl da binlerce öğrenciyi misafir edecek. Peki, KYK yurtları ne zaman açılacak? Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

KYK YURTLARI AÇILDI MI?

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) 2021-2022 eğitim dönemi başvuruları için bekleyiş sona erdi. YKS yerleştirme sonuçların açıklanmasıyla birlikte yurtların açılış tarihi de merak konusu oldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2020-2021 ve 2021-2022 eğitim öğretim dönemlerinde, üniversitelerin örgün eğitim programlarına ilk kez kayıt yaptıran üniversite öğrencileri için yurt başvurularının başladığını duyurdu.

YURTLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Yurtların açılış tarihi ise henüz netlik kazanmadı. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

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