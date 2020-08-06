KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman başlıyor 2020? KYK yurt ücretleri zamlandı mı?
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KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman başlıyor 2020? KYK yurt ücretleri zamlandı mı?

KYK yurt ve burs başvuru tarihleri, YKS tercih işlemlerinin başlamasıyla birlikte gündeme oturdu. Yükseköğretim kurumlarına yerleşen öğrencilerin faydalandığı KYK yurt başvuruları ile burs başvuruları tercihlerini gerçekleştiren binlerce öğrenci tarafından araştırılıyor. KYK burs, kredi ve yurt başvuruları ne zaman?

KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman başlıyor 2020? KYK yurt ücretleri zamlandı mı?
06.08.2020 11:22 | Son Güncelleme: 06.08.2020 11:25

KYK başvuruları 2020 yılında hangi tarihte gerçekleştirilecek? Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK), ilk defa bir yükseköğretim programına yerleşen ve hali hazırda bir yükseköğrenim programının ara sınıfında bulunan öğrencilere kredi, burs ve yurt başvuru şansı veriliyor. Peki, KYK başvurusu nasıl yapılır? KYK ücretleri ne kadar?

KYK YURT VE BURS, KREDİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından yükseköğrenimdeki öğrencilere karşılıksız burs ve geri ödemeli kredinin yanı sıra KYK yurdu imkanı sunuluyor. Koronavirüs solayısıyla eğitimde ve sınavlardaki aksaklıkların ardından YKS sınavına girerek 6 Ağustos itibariyle tercihlerini yapmaya başlayan öğrenciler, KYK başvuru tarihini sorguluyor.

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun burs, yurt ve öğrenim kredisi başvurularının alınacağı tarih ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak KYK yurt başvuruları geçen yıl 19 Ağustos'ta başlayıp 26 Ağustos'ta son bulmuştu. Gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz.

KYK BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Üniversite tercih sonuçlarının akabinde yapılacağı düşünülen KYK yurt, burs ve kredi başvuruları, ilk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan hazırlık, birinci sınıf öğrencileri ile ara sınıf öğrencileri için Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından e-devlet üzerinden yapılacak.

KYK YURT ÜCRETLERİ ZAMLANDI MI?

KYK yurt ücretlerine geçtiğimiz yıl yapılan zam oranının ardından ücretleri farklı olan tam KYK ile yarı özel KYK yurt ücretleri 200 TL'den başlıyor. Yarı özel KYK'ların aylık ücretleri 340 TL üst sınırına çıkabiliyor. Kayıt esnasında bir aylık depozito alımı yapılıyor.

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