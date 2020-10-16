KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman 2020? KYK yurt ve burs başvuruları başladı mı? Kyk yurt ve burs başvurusu nasıl yapılır?

Kredi ve Yurtlar Kurumu 2020 yılı üniversite kayıt hakkı kazananlara kredi ve burs imkanı sağlıyor. Ancak KYK yurt ve burs başvuruları, koronavirüs nedeniyle 2020 yılında gecikti. YÖK, KYK yurt ve burs başvuru tarihi belli oldu mu? KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman 2020? KYK yurt ve burs başvuruları başladı mı? Kyk burs başvuru şartları