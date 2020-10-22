KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman? 2020-2021 KYK burs başvuruları başladı mı?

Merakla Kredi Yurtlar Kurumu'ndan gelecek açıklamayı bekleyen adaylar KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman? 2020-2021 KYK burs başvuruları başladı mı? KYK yurt ve burs başvurusu nasıl yapılır? gibi soruların yanıtını merak ediyor.

Milyonlarca öğrenci üniversite için hazırlıklarını sürdürürken KYK yurt başvurularını da bekliyorlar. Koronavirüs sebebiyle endişeli bekleyiş devam ediyor. KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman? 2020-2021 KYK burs başvuruları başladı mı?

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI NE ZAMAN 2020-2021?

KYK burs ve kredi başvuruları tarihi henüz belli olmadı. Burs başvuruları, üniversitelerin yatay, dikey geçiş, doktora ve yüksek lisans öğrenci işlemlerini tamamlamasını takiben alınıyor. Buna göre, YKS ve DGS yerleştirmelerinin tamamlanmasının ardından başvuruların başlaması bekleniyor.

KYK YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular e-Devlet üzerinden alınacağı için e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek mutlaka e-Devlet şifresi almaları veya diğer e-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekiyor.

Özel ve öncelikli durumu olduğunu beyan eden öğrencilerin yurt barınma hakkı kazandıktan sonra ilgili belgeyi yurt müdürlüklerine teslim etmesi gerekiyor. İlgili belgenin ibraz edilmemesi durumunda öğrencinin yurt hakkı geçersiz sayılacak.