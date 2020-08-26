KYK yurt ve burs başvuru tarihleri ne zaman? Kimler yurt başvurusunda bulunabilir? KYK burs başvuruları Üniversite tercih sonuçlarının açıklanmasıyla öğrencilerin yurt başvuru dönemi de başlıyor. Bu sonuçlardan sonra KYK başvuruları ne zaman başlayacak? KYK'ya kimler başvuru yapabilir? KYK yurt başvuruları ne zaman başlıyor? KYK burs başvuruları ne zaman başlıyor?

Herhangi bir lisans ve ön lisans programına yerleşen adaylar KYK başvuruları yapabilir. Peki, kimler KYK için başvuru yapabilir? KYK başvuru şartları nelerdir?

KYK YURT BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN? KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yükseköğrenim öğrencileri için verilen burs ve öğrenim kredisi başvurularının alınacağı tarih ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı. Yurt başvuruları için de henüz bir tarih belirlenmedi.

2019 yılında, KYK yurt başvuruları 19 Ağustos'ta başlayıp 26 Ağustos'ta son bulmuştu. Burs başvuruları ise 21 Ekim Pazartesi günü saat 23.59'da son bulmuştu.

KİMLER YURT BAŞVURUSUNDA BULUNABİLİR?

1. Yükseköğretim Kurumları Sınavına girerek ilk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan hazırlık, birinci sınıf öğrencileri ile ara sınıf öğrencilerinin yurt başvuruları; Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından sınav sonuçları açıklandıktan sonra e-devlet portalı üzerinden yapılmaktadır. Normal öğrenim süresinde öğrenimlerini tamamlayamayan öğrencilere bir öğretim yılı daha yurtlarda barınma imkânı sağlanır, bu öğrenciler ara sınıf öğrencileri ile birlikte başvuru yapacaklardır.

2. ÖSYM tarafından ek kontenjanla bir yükseköğretim programına yerleştirilen öğrenciler,

3. Özel yetenek sınavı ile yükseköğretim kurumlarına giren öğrenciler, lisansüstü öğrencileri, yatay ve dikey geçiş yapan öğrenciler,

4. Başvurularını Genel Müdürlükçe belirlenecek süre içinde e-devlet portalı üzerinden yapacaklardır.

5. Değerlendirme sonuçları; Kurumumuz internet sayfası http://sonuc.kyk.gov.tradresinden duyurulmaktadır.