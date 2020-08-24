KYK yurt ve burs başvuru tarihleri n e zaman? Kimler yurt başvurusunda bulunabilir? KYK borçları hakkında açıklama
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KYK yurt ve burs başvuru tarihleri n e zaman? Kimler yurt başvurusunda bulunabilir? KYK borçları hakkında açıklama

Üniversite tercih sonuçları bu hafta itibari ile açılanacak. Bu sonuçlardan sonra KYK başvuruları ne zaman başlayacak? KYK'ya kimler başvuru yapabilir?

KYK yurt ve burs başvuru tarihleri n e zaman? Kimler yurt başvurusunda bulunabilir? KYK borçları hakkında açıklama
24.08.2020 10:03 | Son Güncelleme: 24.08.2020 10:07

Herhangi bir lisans ve ön lisans programına yerleşen adaylar KYK başvuruları yapabilir. Peki, kimler KYK için başvuru yapabilir? KYK başvuru şartları nelerdir?

KYK yurt ve burs başvuru tarihleri n e zaman? Kimler yurt başvurusunda bulunabilir? KYK borçları hakkında açıklama

KİMLER YURT BAŞVURUSUNDA BULUNABİLİR?

1. Yükseköğretim Kurumları Sınavına girerek ilk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan hazırlık, birinci sınıf öğrencileri ile ara sınıf öğrencilerinin yurt başvuruları; Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından sınav sonuçları açıklandıktan sonra e-devlet portalı üzerinden yapılmaktadır. Normal öğrenim süresinde öğrenimlerini tamamlayamayan öğrencilere bir öğretim yılı daha yurtlarda barınma imkânı sağlanır, bu öğrenciler ara sınıf öğrencileri ile birlikte başvuru yapacaklardır.

2. ÖSYM tarafından ek kontenjanla bir yükseköğretim programına yerleştirilen öğrenciler,

3. Özel yetenek sınavı ile yükseköğretim kurumlarına giren öğrenciler, lisansüstü öğrencileri, yatay ve dikey geçiş yapan öğrenciler,

4. Başvurularını Genel Müdürlükçe belirlenecek süre içinde e-devlet portalı üzerinden yapacaklardır.

5. Değerlendirme sonuçları; Kurumumuz internet sayfası http://sonuc.kyk.gov.tr adresinden duyurulmaktadır.

KYK yurt ve burs başvuru tarihleri n e zaman? Kimler yurt başvurusunda bulunabilir? KYK borçları hakkında açıklama

KYK BORÇLARI İLE İLGİLİ YENİ GELİŞME

Bakan Kasapoğlu ise KYK borçlarına ilişkin şu açıklamayı yaptı;

"18 yıl önce 45 lira olan burs ve krediler bugün 550 liraya geldi. 190 bin kapasiteli olan yurtlar, 700 bine çıktı. Okullar tatil oldu, burs ve kredi ödemelerini kesmedik. Öğrencilerden, yurtta kalmadıkları sürece ücret almadık. Resmin bütününe bakmak lazım. Borcunu ödemeyenler için çalışan ve çalışmayanlara yönelik çok önemli adımlar atıldı"

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