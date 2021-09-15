KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanır 2021? KYK sonuçları belli oldu mu? Son dakika!

KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanır 2021? sorusunun yanıtı hakkında detaylar araştırılıyor. Yurt başvurusu işlemlerini 12 Eylül'e kadar tamamlayan öğrenciler, Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından yapılacak olan açıklamayı bekliyor. Bu noktada, KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt aranıyor.

2021 KYK YURT SONUÇLARI KAÇ GÜNDE AÇIKLANIR?

Bilindiiği gibi, yurt başvuru işlemleri 12 Eylül saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden alındı. Peki, KYK yurt başvurusu sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? KYK yurt sonuçları kaç günde açıklanır?

YURT BAŞVURULARI TAMAMLANDI

KYK yurtları için başvurular 12 Eylül tarihine kadar e-Devlet üzerinden alındı. Üniversite öğrencileri T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle e-Devlet'e giriş yaptıktan sonra Gençlik ve Spor Bakanlığı altındaki "Yurt Başvurusu" ekranlarından gerekli bilgileri girerek başvurularını yaptı. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

10 Eylül Cuma gününden sonra kayıt yaptıracak ek kontenjan, yatay-dikey geçiş, özel yetenek, lisansüstü, yurtiçi, yurtdışı değişim programı öğrencileri ve kendi imkanları ile eğitim görmek için gelen uluslararası öğrencilere ait yurt başvuruları ise ilerleyen tarihlerde alınacak.

KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR 2021?

KYK yurt başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih hakkında henüz bir açıklama gelmedi.

Sonuçların, başvuruların tamamlandığı 12 Eylül tarihinden itibaren 1-2 hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.

KYK SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Yapılan başvuru sonuçları, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın resmi internet sitesi ile e-Devlet üzerinden erişime açılacak.

KYK YURT ÜCRETLERİ NE KADAR?

Kurumun resmi internet sitesi içerisinde, 'Bakanlığımıza bağlı yurtlarda ücret ödenerek barınılır. Yurdun fiziki yapısı ve barınma durumuna göre farklı yurt ücretleri uygulanmaktadır.' ifadesi yer almaktadır.

1. TİP KYK YURTLARI

KYK YURT ÜCRETİ : 230

DEPOZİTO ÜCRETİ: 314

2. TİP KYK YURTLARI

KYK YURT ÜCRETİ: 250

DEPOZİTO ÜCRETİ: 342

3.TİP KYK YURTLARI

Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

KYK YURT ÜCRETİ: 290

DEPOZİTO ÜCRETİ: 342

4.TİP KYK YURTLARI

KYK YURT ÜCRETİ: 325

DEPOZİTO ÜCRETİ: 444

5.TİP KYK YURTLARI

Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

KYK YURT ÜCRETİ: 360

DEPOZİTO ÜCRETİ: 492

6 TİP KYK YURTLARI

KYK YURT ÜCRETİ: 390

DEPOZİTO ÜCRETİ: 533

KYK YURT ÜCRETİ ÖDEMESİ NE ZAMAN YAPILACAK?

KYK yurt başvuru sonuçları açıklandıktan sonra konuya ilişkin beklenilen tarih, Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından açıklanması bekleniyor.

KYK burs başvuru işlemleri henüz başlamadı. Konuya ilişkin tarih duyurulduğunda haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.

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