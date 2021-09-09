KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanacak 2021?
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KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanacak 2021?

KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanacak 2021?
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KYK yurt başvuruları başladı ve e-devlet üzerinden gerçekleştirilmekte. Başvurularını tamamlayan adaylar ise KYK yurt sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Peki, KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? KYK yurt sonuçları kaç günde belli olur 2021? e-Devlet KYK yurt başvurusu nasıl yapılır?

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, KYK yurt başvurularının başladığını geçtiğimiz günlerde Twitter hesabında duyurmuştu. KYK yurt başvuruları başladı ve e-devlet üzerinden gerçekleştirilmekte. Başvurularını tamamlayan adaylar ise KYK yurt sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Peki, KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? KYK yurt sonuçları kaç günde belli olur 2021? e-Devlet KYK yurt başvurusu nasıl yapılır? İşte detaylar haberimizde...

KYK YURT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2021?

KYK yurt başvurusu e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. Öğrenciler öncellikle T.C kimlik numaraları ve e-Devlet şifreleri ile e-Devlet ekranına giriş yapmaları gerekiyor.

KYK YURT SONUÇLARI NE ZAMAN BİTECEK?

KYK yurt başvurularının biteceği tarih açıklandı. 2021 KYK yurt başvuruları 12 Eylül tarihinde saat 23.59'da son bulacak.

KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

10 Eylül Cuma gününden sonra kayıt yaptıracak ek kontenjan, yatay-dikey geçiş, özel yetenek, lisansüstü, yurtiçi, yurtdışı değişim programı öğrencileri ve kendi imkanları ile eğitim görmek için gelen uluslararası öğrencilere ait yurt başvuruları ise ilerleyen tarihlerde alınacak.
1 Haziran 2020 tarihinden önce üniversite kayıtlarını yapan ara sınıf öğrencileri de e-devlet üzerinden başvuruda bulunabilecek.
Ancak KYK yurt başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih hakkında henüz bir açıklama gelmedi. Sonuçların başvuruların tamamlanacağı 12 Eylül sonrası açıklanması bekleniyor. Yapılan başvuru sonuçları, kurumun resmi web sitesi https://sonuc.kyk.gov.tr adresinden öğrenilebilecek.

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Başvurular e-Devlet üzerinden alınacağı için e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek mutlaka e-Devlet şifresi almaları veya diğer e-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekiyor.
Öğrencilerin başvuru yapabilmesi için HES kodunun bulunması gerekiyor. HES kodu bulunmayan öğrenciler, e-Devlet'te yer alan HES kodu Üretme ve Listeleme hizmetini kullanarak veya Hayat Eve Sığar mobil uygulaması üzerinden HES kodu temin edebiliyor.
Yurt başvuruları e-Devlet'te yer alan öğrenim bilgilerine göre alınacağı için öğrencilerin e-Devlet'te yer alan okul/bölüm bilgilerini kontrol etmeleri; bilgilerinde hata olan öğrencilerin, üniversitenin öğrenci işleriyle görüşmeleri gerekiyor.
Hatalı ya da eksik öğrenim bilgisiyle yurt başvurusu yapan öğrencilerin başvuruları geçersiz sayılacak.

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