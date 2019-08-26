KYK yurt başvurusu için son gün! Yurt başvurusu saat kaçta sona eriyor? KYK yurt başvurusu nasıl yapılır?

26.08.2019 08:48

KYK yurt başvurusu bugün sona eriyor. Başvurular 26 Ağustos saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebilecek. 2019-2020 öğretim yılında ilk defa herhangi bir yükseköğretim programına kayıt yaptıran hazırlık ve 1. sınıf öğrencileri, herhangi bir yükseköğretim kurumunda eğitimine devam eden ara sınıf öğrencileri ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde eğitim görmekte olan öğrenciler, yurt başvurusunda bulunabilecek. İşte e-devlet KYK yurt başvuru ekranı...

KYK YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

YURTKUR KYK yurt başvuruları e-Devlet üzerinden yapılıyor. Başvurular e-Devlet üzerinden yapılacağı için e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek e-Devlet şifresi almaları veya diğer e-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekiyor.

E-DEVLET KYK YURT BAŞVURU EKRANI

BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

KYK yurt başvuru sonuçları için verilen kesin bir tarih yok. Geçen sene, yurt başvurularının alınmasından sonra bir hafta içinde başvuru sonuçları http://yurtkur.gsb.gov.tr/ adresinden ilan edilmişti.

KYK YURT BAŞVURUSU HANGİ TARİHLERDE?

Başvurular 26 Ağustos saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebilecek. Öğrenciler, başvuru süresinin sonuna kadar bilgilerini görebilecek ve güncelleyebilecek.

2019-2020 eğitim öğretim yılında ilk defa herhangi bir yükseköğretim programına kayıt yaptıran hazırlık ve 1. sınıf öğrencileri, herhangi bir yükseköğretim kurumunda eğitimini sürdüren ara sınıf öğrencileri ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde öğrenim görmekte olan öğrenciler, yurt başvurusunda bulunabilecek.

ARA SINIF ÖĞRENCİLERİ KYK YURT BAŞVURUSU TARİHLERİ

KYK bünyesindeki yurtlarda kalabilmek için ara sınıf öğrencileri de başvuru yapabilir. 30 Haziran 2019 tarihinden önce herhangi bir yükseköğrenim programına kayıt yaptıran öğrenciler de (ön lisans, lisans) ara sınıf olarak 19-26 Ağustos 2019 tarihleri arasında yurt başvuru işlemlerini gerçekleştirebilir.