KYK yurt başvuruları ne zaman 2021? KYK yurt başvuru ekranı açıldı mı, ne zaman açılacak? KYK başvurular hangi gün başlayacak? Açıklama geldi mi?

Son dakika gelen haberlere göre KYK başvuruları halen başlamadı. Yapılan açıklamaya göre üniversiteler 13 Eylül'de başlıyor ama KYK yurt başvuruları açılmadı. Bunun ardından öğrenciler, KYK yurt başvuruları ne zaman 2021? KYK yurt başvuru ekranı açıldı mı, ne zaman açılacak? KYK başvurular hangi gün başlayacak? Açıklama geldi mi? merak etti. İşte bilgiler...

KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak? KYK Yurt başvuru ekranı açıldı mı? gündemin merak edilen konuları arasında geliyor. Üniversitelerin açılmasına kısa bir süre kala, öğrencilerde de kalacak yer bulma telaşı başladı. Kiraların yükselmesi nedeniyle devlet yurtlarında kalmak isteyen öğrenciler, başvuruların hala açılmaması nedeniyle mağduriyet yaşıyor. Sosyal medyada paylaşım yapan binlerce öğrenci, yaşanan bu duruma tepki gösterdi. Peki, 2021 KYK yurt başvuru ekranı açıldı mı, ne zaman açılacak? KYK başvurular hangi gün başlayacak? Açıklama geldi mi? İşte detaylar...

KYK YURT BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

Üniversitelerin açılmasına kısa bir süre kala, öğrencilerde de kalacak yer bulma telaşı başladı. Kiraların yükselmesi nedeniyle devlet yurtlarında kalmak isteyen öğrenciler, başvuruların hala açılmaması nedeniyle mağduriyet yaşıyor. Sosyal medyada paylaşım yapan binlerce öğrenci, yaşanan bu duruma tepki gösterdi.

Koronavirüs salgını nedeniyle uzun süredir okullarından uzak kalan üniversite öğrencileri, yeniden amfilere kavuşacak olmanın heyecanını yaşıyor. Öğrenciler salgın durumu nedeniyle geçmiş yıllara göre daha fazla zorluk yaşıyor. Hem kiralık ev hem servis hem de apart fiyatlarının yükselmesi nedeniyle kalacak yer bulmakta zorlanan üniversite öğrencileri, Kredi Yurtlar Kurumu'nun yurtlarına yöneldi. Ancak bu sefer de yurt başvuruları açılmadı.

13 Eylül'de üniversitelerin açılacak olması nedeniyle telaşa düşen binlerce üniversite öğrencisi, bu sıkıntılarını sosyal medya hesaplarından dile getirdi. Binlerce öğrenci, henüz yerleşecek bir yerlerinin olmaması nedeniyle KYK yurt başvurularının açılmasını bekliyor. Öğrenciler, KYK yurt başvurularının zamanında açıklanmamasının da büyük sıkıntılara yol açacağını savunuyor. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

2021 KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

KYK yurt başvuruları henüz başlamadı. Başvurular ne zaman başlayacak tarihi belli olmadı. KYK yurt başvuru tarihleri netleşince detaylar haberde yer alacak. KYK burs başvuru tarihleri de henüz belli olmadı.

KYK YURT BAŞVURUSU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ...

KYK YURT VE BURS BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

KYK yurt ve burs başvuruları e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek. Başvuru sırasında öğrenciler ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgileri dolduracaklar.

KYK YURT BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

a) Öğrencinin, örgün eğitim veren bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olması,

b) Öğrenci ailesinin Kurum yurdunun bulunduğu şehrin belediye sınırları dışında ikamet etmesi (Sağlık Kurulu raporu ile %40 ve üzerinde engeli olduğu tespit edilen öğrenciler, lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı yetiştirme yurtlarında tamamlayan ve/veya Devlet koruması altında olan öğrenciler, anne ve babası vefat etmiş olan öğrenciler hariç)

c) Öğrencinin, taksirli suçlar hariç, herhangi bir suçtan dolayı hakkında 6 ay ve daha fazla hapis cezası ile kesinleşmiş mahkûmiyeti bulunmaması,(Cezası tecil edilenler hariç) Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

ç) Cezası tecil edilmiş olsa bile, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu ile 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun İkinci Kitap Üçüncü Kısmının Beşinci Bölümü ile Dördüncü Kısımda düzenlenen suçlardan hüküm altına alınmamış olması ve bu suçlardan haklarında açılan derdest kamu davası bulunmaması,

d) Öğrencinin, Kurum veya diğer resmi kuruluşların yurtlarından "Süresiz çıkarma cezası" veya öğretim kurumlarından 6 aydan fazla uzaklaştırma cezası almamış olması,

e) Uluslararası öğrencilerin öğrenci belgesi, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından alacakları Türkiye Cumhuriyeti ikamet izni belgesi ile pasaportunun tasdikli fotokopisini vermesi,

f) Zorunlu staj hariç asgari ücretin üzerinde ücretle bir işte çalışmaması,

g) Öğrencinin, toplu yerlerde yaşamaya engel olacak seviyede akıl ve ruh hastalığı veya bulaşıcı hastalığı olmaması gerekmektedir.