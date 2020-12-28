KYK Yurt başvuruları ne zaman başlıyor? KYK Yurt başvuruları nasıl yapılır? KYK yurt başvuru şartları ve başvuru işlemleri

KYK yurt başvuruları tüm hızıyla sürüyor. Binlerce öğrenciyi yakından ilgilendiren KYK yurt başvurularına ilişkin öğrenciler KYK Yurt başvuruları ne zaman başlıyor?, KYK yurt başvuruları ne zaman bitiyor ve KYK yurt başvurusu nasıl yapılır sorularının cevaplarını arıyor. İşte konuyla ilgili tüm merak edilenler...

KYK yurt başvuruları başladı. Yüz binlerce üniversite öğrencisinin konaklama ve kalacak yer konusunda ilk tercihi olan Kredi Yurtlar Kurumu yurt başvuruları dün yapılan açıklama ile alınmaya başlandı. KYK yurt başvuru işlemlerini gerçekleştirebilmek için adayların e-devlet şifresinin olması gerekiyor. Peki KYK yurt başvurusunda bulunabilmek için aranan şartlar nelerdir?

KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Üniversiteli gençlerin ilk tercihi olan ve ailelerin çocuklarını güvenle emanet ettiği KYK yurtları için başvurular başladı.

2020 - 2021 öğretim yılında ilk defa herhangi bir yükseköğretim programına kayıt yaptıran hazırlık ve 1. sınıf öğrencileri, herhangi bir yükseköğretim kurumunda eğitimine devam eden ara sınıf öğrencileri ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde eğitim görmekte olan öğrenciler, yurt başvurusunda bulunabilecek.

Kredi Yurtlar Kurumu üniversite öğrencilerine yurt imkanı sağlıyor. Her yıl okullar başlamadan önce alınan yurt başvuruları bu yıl pandemi nedeniyle ertelenmişti. Üniversiteye geçen binlerce öğrenci KYK yurt başvurularının ne zaman yapılacağını merak ediyor. Üniversite eğitimleri halihazırda uzaktan eğitim şeklinde devam ediyor. Şehir dışında üniversite kazanan ve yurt başvuru yapmak isteyen binlerce öğrencinin merakla beklediği yurt başvuruları hakkında henüz net bir tarih açıklanmadı.

KYK YURT BAŞVURU KOŞULLARI



-Öncelik Belgesi (Önceliği Olanlar İçin)

-Şehit ve gazi çocuğu, gaziler (Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından alınan belge (Seyahat Kartı dahil) veya Sosyal Güvenlik Kurumundan ilgili kanun maddelerine göre aylık bağlandığını gösterir belge)

-% 40 ve üzerinde engelli olduğu tespit edilen öğrenciler,( Tam teşekkülü hastaneden alınacak rapor)

-Lise ve dengi öğrenimlerini Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı Yetiştirme yurtlarında barınarak tamamlayanlar ve/veya Devlet koruması altında olan öğrenciler (İlgili kurum ve kuruluşlardan alınacak belge)

-Lise ve dengi öğrenimlerini Darüşşafaka Lisesinde tamamlayanlar, (Darüşşafaka Lisesinden alınacak belge)

-Milli olmuş Amatör sporcular lisanslı (T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğünden alınacak belge/yazı)

-Gönüllü güvenlik korucusu olarak çalışan ve çalışırken vefat edenlerin, gönüllü güvenlik korucusu olarak emekliye ayrılan ve emekliye ayrıldıktan sonra vefat edenlerin çocukları (İlgili kurum ve kuruluşlardan alacakları belge)

-4 adet son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf

-Yüzde 40 ve üzeri engelli ebeveyni olanların (Tam teşekküllü hastaneden alınacak rapor)

-Yükseköğrenim programına kayıt olduğunu gösterir belge

-18 yaşından küçükler için Kurum internet sayfasından temin edilen ve doldurulan veli/vasi izin belgesi

-Verilen süre içinde ilgili yurt müdürlüklerine kayıt yaptırmayan öğrenciler, haklarını kaybedeceklerdir.