KYK yurt başvuruları başladı mı ? Yedeği biten il ve ilçeler için KYK yurt başvuruları başladı. KYK, yedek listesi biten il ve ilçeler için açıktan yurt başvuruları almaya başladı.Detaylar...

Yeni eğitim öğretim döneminin başlamasıyla birlikte öğrencilere kapılarını açan Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK), bir yandan yedek sırası bekleyen öğrencileri yurtlara yerleştirmeye devam ederken, diğer taraftan da yedek listesi biten il ve ilçeler için açıktan yurt başvuruları almaya başladı.

KYK yetkilileri, 379 bin 680 öğrencinin yurtlarda kalmak için başvurduğu 2017-18 eğitim öğretim döneminde, bugüne kadar 281 bin 978 öğrencinin yurtlara yerleştirildiğini bildirdi. Başvuruda bulunan öğrencilerin şu ana kadar yüzde 74'ünü yurtlara yerleştirerek barınma talebinin karşılandığını belirten KYK yetkilileri, yedek listesi tamamlanan il ve ilçeler için de açıktan yurt başvurularının alındığını açıkladı. 23 Ekim'de başlayan yedeği biten il ve ilçeler için bir yüksek öğretim kurumunda eğitim gören ön lisans/lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri başvurabiliyor. Başvurmak isteyen öğrencilerin öğrenim gördüğü öğretim kurumunun yer aldığı il/ilçede KYK yurdunun bulunması gerekiyor.

337 YURT GENÇLERİ BEKLİYOR

Yedek listeleri biten, Türkiye genelinde 75 il ve 181 ilçede 175'i kız, 162'si erkek yurdu olmak üzere toplam 337 yurt bulunuyor. Başvuruya açık yurtlara https://sonuc.kyk.gov.tr/Dosyalar/il_ilce_bos_yedek.pdf adresinden ulaşılabiliyor.

Söz konusu yurtlar için başvurular yine e-Devlet üzerinden alınıyor. Öğrencilerin e-Devlet'te yer alan öğrenim bilgilerini kontrol etmesi, bilgileri hatalı olan öğrencilerin ise üniversitelerin öğrenci işleriyle görüşerek bilgilerini güncelletmesi gerekiyor.

Başvuru sırasında çıkabilecek sorunlarla ilgili KYK'nın Kurumsal İletişim Merkezi 444 1961 ya da resmi Twitter destek hesabı KYK_DESTEK, haftanın yedi günü 24 saat hizmet verdiği bildirildi.