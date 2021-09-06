KYK yurt başvuruları başladı mı, ne zaman bitecek 2021? 6 Eylül Pazartesi KYK yurt başvuruları ekranı açıldı mı? Nereden başvuru yapılır?

Son dakika gelen haberlere göre KYK yurt başvuruları başladı. E-Devlet üzerinden KYK yurt başvuruları ekranına ulaşabilirsiniz. Peki, KYK yurt başvuruları başladı mı, ne zaman bitecek? 6 Eylül Pazartesi KYK yurt başvuruları ekranı açıldı mı? Nereden başvuru yapılır? KYK yurt başvuruları nasıl yapılır? KYK yurt başvuruları ne zaman bitecek? KYK yurt başvuruları hangi gün sona eriyor? İşte detaylar...

KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak? KYK Yurt başvuru ekranı açıldı mı? gündemin merak edilen konuları arasında geliyor. Üniversitelerin açılmasına kısa bir süre kala, öğrencilerde de kalacak yer bulma telaşı başladı. Kiraların yükselmesi nedeniyle devlet yurtlarında kalmak isteyen öğrenciler, başvuruların hala açılmaması nedeniyle mağduriyet yaşıyor. Sosyal medyada paylaşım yapan binlerce öğrenci, yaşanan bu duruma tepki gösterdi. Peki, KYK yurt başvuruları başladı mı, ne zaman bitecek? 6 Eylül Pazartesi KYK yurt başvuruları ekranı açıldı mı? Nereden başvuru yapılır? İşte detaylar...

2021 KYK YURT BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

KYK yurt başvuruları 6 Eylül Pazartesi günü başladı. E-Devlet üzerinden başvuru ekranına ulaşabilirsiniz...

KYK YURT BAŞVURUSU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ...

KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?

Öğrenciler, 12 Eylül 2021 saat 23.59'a kadar başvurularını yapabilecek.

KYK YURT VE BURS BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

KYK yurt ve burs başvuruları e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek. Başvuru sırasında öğrenciler ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgileri dolduracaklar.

KYK YURT BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

a) Öğrencinin, örgün eğitim veren bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olması,

b) Öğrenci ailesinin Kurum yurdunun bulunduğu şehrin belediye sınırları dışında ikamet etmesi (Sağlık Kurulu raporu ile %40 ve üzerinde engeli olduğu tespit edilen öğrenciler, lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı yetiştirme yurtlarında tamamlayan ve/veya Devlet koruması altında olan öğrenciler, anne ve babası vefat etmiş olan öğrenciler hariç)

c) Öğrencinin, taksirli suçlar hariç, herhangi bir suçtan dolayı hakkında 6 ay ve daha fazla hapis cezası ile kesinleşmiş mahkûmiyeti bulunmaması,(Cezası tecil edilenler hariç) Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

ç) Cezası tecil edilmiş olsa bile, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu ile 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun İkinci Kitap Üçüncü Kısmının Beşinci Bölümü ile Dördüncü Kısımda düzenlenen suçlardan hüküm altına alınmamış olması ve bu suçlardan haklarında açılan derdest kamu davası bulunmaması,

d) Öğrencinin, Kurum veya diğer resmi kuruluşların yurtlarından "Süresiz çıkarma cezası" veya öğretim kurumlarından 6 aydan fazla uzaklaştırma cezası almamış olması, Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

e) Uluslararası öğrencilerin öğrenci belgesi, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından alacakları Türkiye Cumhuriyeti ikamet izni belgesi ile pasaportunun tasdikli fotokopisini vermesi,

f) Zorunlu staj hariç asgari ücretin üzerinde ücretle bir işte çalışmaması, Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

g) Öğrencinin, toplu yerlerde yaşamaya engel olacak seviyede akıl ve ruh hastalığı veya bulaşıcı hastalığı olmaması gerekmektedir.