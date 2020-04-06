KYK yurdunda karantina misafirine, doğum günü sürprizi TOKAT'ta, yurt dışından getirilen ve koronavirüs tedbirleri kapsamında Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurdunda karantinaya alınanlardan Veysel Şahingöz'ün (60) doğum günü, yurt personeli tarafından pasta ile kutlandı.

TOKAT'ta, yurt dışından getirilen ve koronavirüs tedbirleri kapsamında Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurdunda karantinaya alınanlardan Veysel Şahingöz'ün (60) doğum günü, yurt personeli tarafından pasta ile kutlandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonunda, Dışişleri, İçişleri, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarının yürüttüğü ortak çalışmayla 2 gün önce Cezayir'den 555 Türk vatandaşı, 3 uçak ile Samsun'a getirildi. Aralarında öğrencilerin de bulunduğu 320 kişi ise otobüslerle Tokat'a geldi. KYK bünyesindeki 2 yurda yerleştirilen 320 kişi, koronavirüs tedbirleri kapsamında, 14 gün için karantinaya alındı. Yurtta misafir edilenlerden 60 yaşına giren, inşaat yüksek mühendisi Veysel Şahingöz'e personel tarafından sürpriz yapıldı. Yurt personeli, pasta alarak, Şahingöz'ün kaldığı odanın kapısına gitti. Pasta sürpriziyle karşılaşan Şahingöz, çok şaşırırken, mutluluk yaşadı.

Görevlilere teşekkür eden Veysel Şahingöz, "Bu güzel sürpriz için çok teşekkür ediyorum. Bize burada evimizde olmayacak kadar rahat bir hizmet veriyorsunuz. İyi ki varsınız, hepinize teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: DHA