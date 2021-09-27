KYK yedek yurt sonuçları ne zaman açıklanacak? - Haberler
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KYK yedek yurt sonuçları ne zaman açıklanacak?

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KYK yedek yurt sonuçları ne zaman açıklanacak?

KYK yurt yedek sonuçları için geri sayım başladı. Kredi ve Yurtlar Kurumu bünyesindeki yurtlarda eğitim hayatları süresince ikamet etmek isteyen binlerce üniversite öğrencisi başvurularını belirlenen tarihler aralığında gerçekleştirmiş ilk aşamada yerleştirmeler de sonuçlanmıştı. Peki, KYK yedek yurt sonuçları ne zaman açıklanacak?

KYK yedek yurt yerleştirmelerine devam ediyor. 2. yedek yurt başvuru sonuçları 23 Eylül tarihinde açıklanmıştı, sıra üçüncü yedek yerleştirmelerde. Başvuru sonuçları kurumun resmi web sitesi https://sonuc.kyk.gov.tr adresinden açıklandı. Yurtlara yerleşmeye hak kazanan öğrenciler, kayıtlarını e-devlet üzerinden kolayca yapabilecek. Peki, KYK yedek yurt sonuçları ne zaman açıklanacak? Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

KYK YEDEK YURT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK yurt başvuru sonuçları için yedek yerleştirmeler için süreç devam ediyor. İlk yedek yerleştirme 20 Eylül'de, ikinci yedek yerleştirme 23 Eylül'de yapıldı. Üçüncü yedek yerleştirme sonuçları ise 27 Eylül'de gerçekleştirilecek. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

KYK NEDİR?

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü, Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı, 22 Ağustos 1961 tarihinde kurulan ve yüksek öğrenim gören ve maddi olanaklardan yoksun öğrencilerin maddi yönden desteklenmesi amaçlayan tüzel kişiliğe sahip, özel hukuk hükümlerine tâbi özel bütçeli ve sosyal amaçlı hizmet veren bir kamu kurumudur.

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