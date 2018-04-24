Kyk Voleybol Turnuvası Sona Erdi

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünün gerçekleştirdiği "32. KYK Voleybol Turnuvası Türkiye Finalleri Grup Maçlarına" ev sahipliği yapan sekiz KYK İl Müdürlüğünden biri de KYK Erzincan İl Müdürlüğü oldu. 8 ilde gerçekleşen grup maçları sonucunda şampiyon olan takımlar Denizli'de düzenlenecek "32. Voleybol Turnuvası Türkiye Finalinde" illerini temsil edecek.

KYK Erzincan İl Müdürlüğünün ev sahipliği yaptığı 32. Voleybol Turnuvası Türkiye Finalleri Grup Maçlarının" açılışı 16 Nisan 2018 Pazartesi yapılmıştı. Turnuvada A grubunda Sivas, Kırşehir, Malatya, Kahramanmaraş takımları mücadele etti. A grubunda Sivas ve Kahramanmaraş takımları başarılı olarak yarı final heyecanını yaşamaya hak kazandılar. B grubunda Erzincan, Erzurum, Tunceli, Kayseri takımları mücadele etti. B grubunda Erzincan ve Erzurum takımları başarılı oldular ve yarı final heyecanını yaşamaya hak kazandılar.

32. Voleybol Turnuvası Türkiye Finalleri Grup Maçları" yarı finalleri Sivas - Erzurum ve Erzincan - Kahramanmaraş maçlarıyla geçilirken Sivas ve Erzincan rakiplerini yenerek finalde illerini temsil etme şansı yakaladılar.

Grup maçlarının son gününde Kahramanmaraş - Erzurum arasında 3. lük maçı yapıldı. Maç sonunda turnuvayı Erzurum 3. olarak tamamlarken Kahramanmaraş 4. olarak ayrıldı.

Denizli'de gerçekleşecek "32. Voleybol Turnuvası Türkiye Finaline" katılacak takımın belirlendiği final maçı ev sahibi Erzincan ve komşusu Sivas arasında oynandı. Çekişmeli setlerden oluşan maçı ev sahibi ekip Erzincan kazandı. Ve"32. Voleybol Turnuvası Türkiye Finaline" katılmaya hak kazandı.

Renkli görüntülere sahne olan kupa töreninde, dereceye giren takımlar ödüllerini ve hediyelerini, KYK Erzincan İl Müdürü Fevzi Sarıçiçek, KYK Sivas İl Müdürü Erdoğan Tunç, Erzincan İl Müftüsü Yavuz Karabayır ve İş-Kur Erzincan İl Müdürü Ömer Faruk Çelik'ten aldılar.

Turnuva sonunda bir araya gelen takım kaptanları turnuvalardaki asıl amacın kaynaşmak, sosyalleşmek olduğunu, her zaman ki gibi kazananın kardeşlik olduğunu söylerken düzenlenen bu güzel organizasyon için Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne, misafirperverlikleri için KYK Erzincan İl Müdürlüğüne teşekkür ettiler.

Kupa töreninde söz alan KYK Erzincan İl Müdürü Fevzi Sarıçiçek sözlerine turnuvaya katılan tüm takımlara teşekkür edip onları tebrik ederek başladı. "32. Voleybol Turnuvası Türkiye Finalleri Grup Maçlarına" ev sahipliği yapan sekiz il müdürlüğünden biri olmak bizler için çok gurur verici, umarız misafirlerimize Erzincan'ımızı güzel tanıtıp onları memnun edebilmişizdir" dedi. Sözlerine KYK Turnuvalarını düzenleyen Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne teşekkür ederek devam eden Sarıçiçek KYK Spor Oyunları çerçevesinde düzenlenen turnuvaların asıl amacının KYK'lı Gençleri spora teşvik etmek olduğunu ve onlar arasında ayrı illerde bile olsalar kardeşliğin ve dostluğun artırılmasının amaçlandığını söyledi. Denizli'de gerçekleşecek "32. Voleybol Turnuvası Türkiye Finalinde" Erzincan'ı temsil edecek Erzincan Voleybol Takımına başarılar diledi. - ERZİNCAN