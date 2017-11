KYK sorgu ekranı 2017 KYK burs başvuru son dakika sonuçları

Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği KYK bursu sonuçları heyecanlı bekleyiş başladı. 2 hafta önce biten KYK burs başvuruları her an açıklanabilir. KYK burs başvuruları açıklandığı andan itibaren sonuc.kyk.gov.tr ve aksam.com.tr'de. KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? Burs başvurularını gerçekleştirilen öğrenciler, büyük bir heyecanla burs kazanıp kazanmadığını araştırıyor. Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından ihtiyacı olan öğrencilere yönelik sağlanan burs imkanından faydalanmak isteyen öğrenciler, 16-24 Ekim 2017 tarihleri arasında başvurularını gerçekleştirmiş, heyecanla sonuçları beklemeye başlamıştı. Geçtiğimiz senelere göre burs başvuru sonuçlarının açıklanması için son virajlar. Peki, KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2017 KYK burs sonuçları nereden duyurulacak? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, 2018 yılı itibariyle KYK bursunun 425 TL'den 470 lira olduğu bildirildi. Bununla birlikte Erdoğan, "Ayrıca geçen yıl 285 yurtlardaki beslenme yardımı ise 330 liraya çıkartıldı" açıkladı.Not: Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun burs ve kredilerinden Önlisans ve Lisans öğrenciler yararlanabiliyor. Yüksek Lisans için ise KYK kapsamında ayrı burs bulunuyor.

KYK BURS SONUÇLARI NEREDEN DUYURULACAK?

Gençlik ve Spor Bakanlığı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından düzenlenen burs başvuru sonuçları, KYK'nın https://sonuc.kyk.gov.tr/ resmi internet sitesi üzerinden duyurulacak.

KYK BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK burs başvuru sonuçları her an açıklanabilir. Geçtiğimiz haftalarda biten başvuruların sonuçları her an açıklanabilir. KYK burs sonuçları açıklandığı andan itibaren haberimizden öğrenebilirsiniz.

KYK BURS SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

KYK burs sonuçlarının ne zaman açıklanacağını araştıran milyonlarca öğrenci, bir yandan da sonuçları nereden öğrenebileceğini araştırıyor. İnternet üzerinde "KYK burs sonuçları sorgulama ekranı" olarak arama yapan öğrenciler, sonuç sorgulama işleminin nasıl yapılacağını soruyor.

KYK BURS BAŞVURULARI NEREDEN ÖĞRENİLECEK?

