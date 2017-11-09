KYK sonuçları sorgulama Edevlet girişi KYK burs sonuçları ne zaman açıklanır?

KYK burs sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. KYK burs sonuçları ne zaman açıklanır? Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu her sene belirttiği tarih aralığında burs, yurt ve öğrenim kredisi başvurularını alıyor. Üniversite sınavını kazanan öğrenciler belirtilen tarihlerde başvurularını yapıyor ve sonuçların açıklanmasını bekliyorlar. KYK burs başvuruları 16 Ekim Pazartesi günü sona erdi. Geçtiğimiz yıl 12 Ekim tarihinde başvurusu tamamlanan KYK burs başvuru sonuçları, 17 Kasım tarihinde öğrencilerin erişimine açılmıştı. Burs sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. KYK burs ücreti ne kadar ne zaman yatar? Burs ücreti ile ilgili resmi açıklama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Üniversite öğrencilerine bursu biz 425 liraya çıkardık. Fakat bu yıl lisans öğrencilerine kredi burs 470 lira oldu' demişti. Detaylar haberimiz içerisinde yer alıyor.

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KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Geçtiğimiz yıl 12 Ekim tarihinde başvurusu tamamlanan KYK burs başvuru sonuçları, 17 Kasım tarihinde öğrencilerin erişimine açılmıştı. Bu yılki KYK burs başvuları ise 16 Ekim tarihinde sona erdi. Geçtiğimiz yılın açıklama süreci baz alınırsa, bu yıl 21 ila 24 Kasım tarihleri arasında öğrencilerin erişimine açılacağı öngörülüyor.

KYK BURS MİKTARI NE KADAR?

KYK burs kredi miktarı ile ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir katıldığı bir televizyon kanalında açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 'Üniversite öğrencilerine bursu biz 425 liraya çıkardık. Fakat bu yıl lisans öğrencilerine kredi burs 470 lira oldu' dedi.

KYK BURSLARI NE ZAMAN YATAR?

KYK burslarının ödenme tarihi geçtiğimiz sene aşağıdaki gibiydi:

İlk defa müracaatta bulunmuş olup taahhütname onay işlemlerini tamamlayan ÖN LİSANS, LİSANS, YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA öğrencilerimizin ilk ödemeleri aralık ayı itibariyle ekim, kasım ve aralık olmak üzere üç ay olarak yatırılacaktır. Öğrenciler TC KİMLİK numarasının son hanesine göre burs/kredilerini çekebileceklerdir.

TC KİMLİK NUMARASI ÖDEME TARİHİ

0 İle Bitenler Ayın 6'sı itibariyle

2 İle Bitenler Ayın 7'si itibariyle

4 İle Bitenler Ayın 8'i itibariyle

6 İle Bitenler Ayın 9'u itibariyle

8 İle Bitenler Ayın 10'u itibariyle

Değerli öğrencilerimiz,

Burs/kredi ödemeleri, Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından başvurularınıza istinaden mevzuat çerçevesinde Ziraat Bankası aracılığı ile yapılmaktadır.