KYK sonuç sayfasında 2017 KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) sonuç sayfasında, 2017 KYK burs sonuçları Kasım ayında ne zaman açıklanacak? Kredi ve Yurtlar Kurumu öğrencilerin beklediği haberi ne zaman verecek? 2016 yılında ne oldu? Kurum "tahhütname onay" yapmayan üniversite öğrencisine burs verecek mi?

2017 KYK burs sonuçları üzerinden üniversite öğrencileri 20 gündür kurum tarafından cevap bekliyor. 24 Ekim'de biten başvuruların ardından kurum "öncelik belgelerini" inceliyor. Yüz binlerce öğrenci sosyal medya üzerinden kuruma "ne zaman açıklanacak" sorusunu sorarken, kurum gerek resmi web sayfasında gerek sosyal medya hesaplarında bu soruya cevap vermedi. Geçen seneler baz alındığında da bu soruya cevap vermediği görüldü. Peki sonuçlar ne zaman açıklanır?

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Geçen sene, yani 2016 yılına bakıldığında, kurum 31 Ekim'e kadar öncelik belgelerinin kuruma gönderilmesi uyarısında bulunmuştı. 31 Ekim'den 17 gün sonra, 17 Kasım 2016'da sonuçlar açıklandı. Bu sene öncelik belgesi son gönderim tarihi 5 Kasım 2017 olarak belirlendi. 5 Kasım'ın ardından 9 gün geçti. Sonuçlar 15 Kasım ila 22 Kasım arası açıklanabilir.

TAAHÜTNAME ONAY UYARISI

Taahhütname onayı nasıl yapılır? Kurum şunu diyor: Sonuç ekranında tahsis edilen burs/kredi imkânından faydalanmak için e-devlet üzerinden taahhütname onayı yapılması zorunludur. Eğer öğrenci taahhütname onayını yapmazsa ne olacak? Kurum uyarıyor: Taahhütname onayı yapmayan öğrenci sisteme dahil olmayacağından ertesi yıl yeniden burs/kredi için başvurabilir.

ÖNCELİK BELGESİ NELERDİR?

Gerekli belgeler nerelerden alınmaktadır? Başvurularda kurumun en çok hassas olduğu konulardan biri de "yalan " beyanlar. Ailelerin aldıkları maaşları SGK'dan görebilen kurum, öğrencinin başvurusundaki bilgi ile SGK'dan aldığı sonuçları kıyaslamaktadır. Doğru oranda olduğunda önemli bir mazereti yoksa o öğrenciye burs verilmektedir. Öncelik burs hakkı şehit ailelerin çocuklarına tanınacaktır. İlgili belgeleri SGK'dan, Genel Kurmay Başkanlığı'ndan, ilgili askeri kurumlardan alabilir. Şehit konusu dışında ise üniversite öğrencisi şayet %40 ve üzeri engelli ise ve gerekli belgeye sahipse o öğrenciye "öncelikli" hakkı tanınıp burs alabilecektir. %40 engelli olduğunu belgelemek için Sağlık Kurul raporu olması gerekmektedir. Annesi ve babası şehit haricinde vefat edenler de öncelik hakkına sahip olacaktır. Bunun belgesini ise Türkiye Cumhuriyet İçişleri Bakanlığı MERNİS sisteminden alınabilir.

Sonuçlar açıklanır açıklanmaz, e-Devlet üzerinden taahhütname onayı yapılması zorunludur. Onay yapmayan öğrencilerin burs hakkı elinden alınacaktır.

KİMLER BURSLARDAN YARARLANABİLİR?

Kurumun en çok hassas olduğu alanlardan biri olarak kimlere burs veriliyor:

- Herhangi bir üniversitede "ön lisans" öğrencisi olana

- Bir üniversitede "lisans" öğrencisine

- Açık Öğretimde okuyan "önceliğe sahip olan öğrenciler"e. Önceliğe sahip olanlar: Şehit çocuğu veya kardeşi, gazi çocuğuna, anne ve babası ölü olanlara.

- İki yıllık bir üniversiteyi bitirdikten sonra, dört yıllık üniversiteye geçenlere.

- Öğrenci, yüksek lisans yapıyorsa veya doktora öğrencisiyse. (Dikkat edilmesi gereken husus: hazırlık sınıfında okuyan öğrencilere burs verilmemektedir.)

- ÖSYM'nin yaptığı sınavda ilk 100'e giren öğrencilere otomatik olarak verilmesi

- Öğrenci şayet "amatör milli sporcu" belgesine sahipse

Bu maddeleri karşılayanlara kurum tarafından burs verilmektedir.