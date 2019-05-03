Kyk Samsun Kız Öğrenci Yurdu Yeni Kütüphanesi Açıldı

Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Samsun Kız Öğrenci Yurdu'nda "Mehmet Akif İnan Kütüphanesi" açıldı. Açılış töreni Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç'in katılımıyla gerçekleşti.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın törende yaptığı açılış konuşmasında, "Memur-Sen olarak Türkiye'nin birçok yerinde kütüphaneler oluşturduk. Bunun gibi birçok kütüphaneyi gençlerimize kazandırma gayesi içerisindeyiz. İstiyoruz ki kitaplar evde raflarda tozlanmasın, muhataplarıyla buluşsun. Dolayısıyla işin muhatabı üniversitedeki arkadaşlarımız, kütüphanenin kurulmasında emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç ise, "En değerli varlık olan insanla yine çok değerli bir varlık olan kitabı buluşturan kıymetli KYK sorumlusu arkadaşlarımıza, Memur-Sen başkanımıza ve üyelerine ayrıca katkı sağlayan herkese çok teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

Konuşmaların ardından "Mehmet Akif İnan Kütüphanesi" açılışı gerçekleşti. Rektör Bilgiç ve katılımcılar Kütüphaneyi gezerek incelemelerde bulundu.

Açılış sonrası, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın kütüphaneye Mehmet Akif İnan'ın toplu eserlerinin bulunduğu seti hediye etti.

Son olarak Rektör Bilgiç ve Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın anı defterini imzalayarak hatıra fotoğrafı çektirdiler.

Açılış törenine ayrıca, Eğitim-Bir-Sen 1 No'lu Şube Başkanı ve Memur-Sen Samsun İl Temsilcisi Hamdi Yıldız, Eğitim-Bir-Sen 2 No'lu Şube Başkanı Tevfik Yılmaz Demir ve yönetim kurulu üyeleri, Samsun kurum ve kuruluş temsilcileri, Genç- Memur-Sen Samsun Şube Başkanı Ali Sarıalioğlu, Samsun Kız Öğrenci Yurdu Müdürü Necla Koçer ve öğrenciler katıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA