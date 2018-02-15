Kyk Öğrencileri Yemek Paralarını Bağışladı

Sivas'ta bir grup üniversite öğrencisi, Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Mehmetçiklere moral olması amacıyla Kredi ve Yurtlar Kurumunun (KYK) kendilerine tahsis ettiği 1 günlük beslenme katkısını, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına bağışlamak üzere dilekçe verdi.

Yaklaşık 20 üniversite öğrencisi, KYK Genel Müdürlüğünce tahsis edilen 1 günlük beslenme katkısı 11 liralık ayni yardımın Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına bağışlanması için yazdıkları dilekçeleri, KYK İl Müdürü Erdoğan Tunç'a teslim etti.

Öğrencileri makamında kabul eden Tunç, Türk Silahlı Kuvvetlerince başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'na destek olmak amacıyla KYK'de kalan öğrencilerin önemli bir adım attıklarını söyledi.

Öğrencilerin yaptığı davranışın kendisini duygulandırdığını belirten Tunç, "Milletimiz tıpkı İstiklal Harbin'de ve Çanakkale'de olduğu gibi, seferberlik halinde, vatan savunmasını her daim önemsemiştir ve yek vücut olmuştur." dedi.

Bütün vatandaşların Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Mehmetçiklerin yanında olmak adına ellerinden gelen her türlü yardımı yapma gayreti içerisinde olduğunu vurgulayan Tunç, şunları kaydetti:

"Öğrencilerimiz de anlamlı bir yardım yapma düşüncesini bizlerle paylaştılar. Öğrencilerimiz KYK Genel Müdürlüğümüzün tahsis etmiş olduğu 11 liralık ayni yardım olan 1 günlük beslenme katkısını Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına bağışlayarak katkı sunmak istediler. Zaruret hasıl olduğu zaman 7'den 70'e Türk milletinin cepheye gideceğinden kimsenin zerre kadar şüphesi yok. Üniversite gençliğimiz de bu anlamda orada yer almak için can atmaktadır. Çanakkale Savaşı'nda ve Kurtuluş Savaşı'nda bu zaten yaşanmıştır. Gençlerimizi bu anlamlı davranışından dolayı tebrik ediyorum."

Öğrenciler adına konuşan Muhammet Emin Karaduman ise ülkenin zor bir durumdan geçtiğini söyledi.

Arkadaşlarıyla sohbet ederken bu düşüncenin ortaya çıktığını dile getiren Karaduman, "Öğrenciyiz farkındayız ama KYK'nin bize verdiği 1 günlük beslenme yardımını bu şekilde bağışlamak istedik." dedi.

Cephede savaşan Mehmetçik'i sonuna kadar desteklediklerini ifade eden Karaduman, dualarla askerlerin yanında olduklarını bildirdi.