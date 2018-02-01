Kyk Öğrencileri İçin "Tematik Kış Kampları"

Antalya'da Kredi Yurtlar Kurumu tarafında düzenlenen "Geleneksel 3. Tematik Kış Kampı" tamamlandı.

Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) ile Gençlik ve Spor Bakanlığınca kentte düzenlenen kampa, 12 ilde gerçekleştirilen kampa 81 ilden bin 500 öğrenci katıldı.

KYK'lı gençlerin, belirlenen temalarda akademik ve entelektüel bilgiye ulaşmalarını sağlamak, alanında başarılı ve uzman isimlerle bir araya gelerek tecrübelerinden istifade etmek, ev sahibi illerde şehit ailelerini ve şehitlikleri ziyaret etmek, şehrin tarihi, kültürel, manevi mekanlarını ziyaret etmek amacıyla bir haftalık program sona erdi.

Kampa katılan gençler, ilgi ve yetenekleri

doğrultusunda ülkenin önde gelen uzmanlarıyla bir araya geldi. Gençler, geleceklerine yön verecek, ileriki iş hayatları ile ilgili kendilerine yol haritası

çizecek eğiticilerle birlikte keyifli sohbetler gerçekleştirdi.

Öğrenciler, kamp kapsamında Antalya'nın tarihi ve kültürel mekanlarının

keşfedildiği "Tematik Şehir Gezisi", sinema gösterimleri, şehit ailesi ve Uncalı

Şehitlik ziyareti, kamp temalı bilgi-kültür yarışması ve birbirinden farklı sportif etkinliklere katıldı.

KYK Antalya Müdürü Turgut Erşan, kurum tarafından düzenlenen kamplarla yurtlarda barınan gençleri ülke ve uluslararası ilişkiler konularında bilinçlendirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Kampa

katılan öğrencilerden de olumlu dönüşler aldıklarını belirten Erşan, kamp süresince görev alan herkese teşekkür ettiğini ifade etti.