KYK ödemeleri yatacak mı? Karantina süresinde KYK burs ve kredileri ödenecek mi? Tatil süresince KYK burs ve kredileri yatırılacak mı? Burs ve Kredi
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Koronavirüs, Güncel

KYK ödemeleri yatacak mı? Karantina süresinde KYK burs ve kredileri ödenecek mi? Tatil süresince KYK burs ve kredileri yatırılacak mı? Burs ve Kredi

Uzaktan eğitim ve tatil süresinin uzatılmasından sonra binlerce öğrenci KYK bursa ve kredileri yatacak mı sorusuna cevap aramaya başladı. KYK ödemeleri yatacak mı? Tatil süresince KYK bursa ve kredileri yatırılacak mı? Detaylar haberimizde.

27.03.2020 11:27 | Son Güncelleme: 27.03.2020 11:27
KYK ödemeleri yatacak mı? Karantina süresinde KYK burs ve kredileri ödenecek mi? Tatil süresince KYK burs ve kredileri yatırılacak mı? Burs ve Kredi

Koronavirüs önlemleri kapsamında birçok üniversite uzaktan eğitime geçti. Bu süreçte ve okulların tatil olması ile birlikte KYK ücretleri, özellikle burs ve kredilerin yatmaya devam edip etmeyeceği merak ediliyor. Detaylar haberimizde.

KYK BURS VE KREDİ ÜCRETLERİ ÖDENMEYE DEVAM EDECEK Mİ?

Gençlik ve Spor Bakanı, Muharrem Kasapoğlu canlı yayında yaptığı açıklamada, "Bursları ve kredileri ödemeye devam edeceğiz. Öğrenciler isterlerse yurtlarda kalabilecekler. Herhangi bir ücret alınmayacak. İsterlerse de gidebileceklerdir." ifadelerini kullandı.

umut.guner@haberler.com - Umut Güner
Umut Güner
umut.guner@haberler.com

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