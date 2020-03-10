KYK Masa Tenisi Bölge Şampiyonası başladı Erzurum'un ev sahipliğinde KYK Masa Tenis Bölge Şampiyonası başladı.

Erzurum'un ev sahipliğinde KYK Masa Tenis Bölge Şampiyonası başladı. 9 erkek, 5 kız takımı şampiyonluk mücadelesi veriyor.



Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi Yurtlar Kurumu Masa Tenisi Bölge Şampiyonası Erzurum'un ev sahipliğinde başladı. Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kredi ve Yurtlar Eğitim Şube Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde 25'incisi düzenlenen KYK İller arası Masa Tenisi Bölge Şampiyonası Yurtlar Spor Salonunda başladı. 9-12 Mart 2020 tarihleri arasında yapılacak olan turnuva 4 gün sürecek. Kızlarda 5 ve erkeklerde toplam 9 takımın katılımıyla gerçekleşen müsabakalara toplam 64 sporcu iştirak etti. Kırşehir, Kayseri, Bayburt, Malatya, Sivas, Artvin, Erzincan, Yozgat ve Kahramanmaraş illerinden gelen KYK öğrencileri masa tenisinde şampiyonluk mücadelesi verirken, şampiyona açılış töreni ile başladı.



Açılış konuşmasını Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil yaptı. Masa Tenisi Bölge Şampiyonasına katılan öğrencilere ve idarecilere başarı dileklerini ileten Taşkesenligil, Erzurum GSİM olarak KYK İller arası Masa tenisi Bölge Şampiyonasına ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını söyledi. Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil'in açılış konuşmasının ardından masa tenisi bölge şampiyonasında başla startını Taşkesenligil verdi. KYK Eğitim Şube Müdürü İbrahim Şimşek ile Eğitim Şube Personelinin hazır bulunduğu Masa Tenisi Bölge Şampiyonasında müsabakalar çekişmeli geçti. Erzurum Masa Tenisi il Temsilciliği de katılım sağlayan tüm takımlarımıza başarı dileklerini iletti. - ERZURUM

Kaynak: İHA